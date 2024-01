«بولاشاق» ستيپەندياسىنا ۇمىتكەر ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەسى بەكىتىلدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەسى بەكىتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2020 -جىلعى 6 - مامىرداعى №271 قاۋلىسىمەن «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋ جانە «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىن جۇمساۋ باعىتتارىن انىقتاۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنا ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى بارلىعىنا بىردەي مۇمكىندىكتەر ۇسىنادى. بارلىق كۆوتالىق ساناتتار الىنىپ تاستالعان. بيىلدان باستاپ «بولاشاق» ستيپەندياسىنىڭ كونكۋرسىنا اۋىلدىق ەلدىمەكەندەردەن كەلگەن ۇمىتكەرلەردى قوسپاعاندا، جەتەكشى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنان شارتسىز شاقىرتۋعا يە تالاپكەرلەر عانا قاتىسا الادى» ، دەلىنگەن حابارلامادا. وزگەرىستەر ەڭ الدىمەن «بولاشاق» ستيپەندياسىنا ۇمىتكەرلەردى كونكۋرستىق ىرىكتەۋ پروتسەسىنە، سونداي- اق كونكۋرسقا قاتىسۋدىڭ باستاپقى تالاپتارىنا قاتىستى.

«كونكۋرستىق كەزەڭ سانى 6 دان 3 كە دەيىن قىسقارتىلدى، اتاپ ايتقاندا ۋاجدەمەلىك پەن ۇسىنىس حاتتاردى باعالاۋدىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى، سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك جانە شەت ءتىلىن بىلۋگە ​​ارنالعان كەزەڭ الىنىپ تاستالدى. ۇمىتكەرلەر وزدىگىنەن تەست تاپسىرىپ، قۇجات وتكىزگەن كەزدە مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ تۋرالى سەرتيفيكاتىن ۇسىنۋى كەرەك. اۋىلدان كەلگەن ۇمىتكەرلەر قوسىمشا شەت ءتىلىن ءبىلۋ تۋرالى سەرتيفيكاتتى ۇسىنادى» ، دەلىنگەن حابارلامادا.

مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ دەڭگەيىن انىقتاۋعا ارنالعان سىناق ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ ايماقتىق فيليالدارىندا وتكىزىلەدى. ىرىكتەۋ كەزەڭدەرى مىنالاردى قامتيدى:

1-كەزەڭ: ينتەللەكتۋالدى قابىلەت دەڭگەيىن، جەكە جانە ىسكەرلىك قابىلەتىن، شەتەلدە وقۋعا پسيحولوگيالىق دايىندىعىن انىقتايتىن كەشەندى تەست؛

2-كەزەڭ: تاۋەلسىز ساراپشىلار كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرىمەن جەكە سۇحبات؛ 3-كەزەڭ: شەتەلدە كادرلاردى دايارلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى. ايتا كەتەرلىگى، جاڭا ەرەجەدە الدىن- الا تىلدىك وقىتۋ الىنىپ تاستالدى. ول تەك اۋىلدان كەلگەن تالاپكەرلەر ءۇشىن ساقتالادى جانە 6 اي مەرزىمى ىشىندە اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنۋ قازاقستان اۋماعىندا وتكىزىلەدى. «بولاشاق» ستيپەندياسىنا ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرىنە سايكەس، اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردەن قاتىساتىن ۇمىتكەرلەر تەك سوڭعى 3 جىل ىشىندە اۋىلدىق جەرلەردە تۇرىپ جانە ونىڭ 2 جىلىن جۇمىس ىستەۋگە ارناعان جاعدايدا عانا كونكۋرسقا قاتىسا الادى. باسىمدىق بەرىلگەن ماماندىقتار تىزبەسى ەڭبەك نارىعى قاجەتتىلىگىنىڭ ورتا مەرزىمدى بولجامىن ەسكەرە وتىرىپ، ق ر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى جاسايدى» ، دەلىنگەن حابارلامادا. 2020

-جىلعا ارنالعان «بولاشاق» ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىنا ۇسىنىنىلاتىن جەتەكشى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ، شەتەلدىك ۇيىمداردىڭ جانە تىلدىك كۋرستار ءتىزىمىنىڭ جوباسى قازىر كەلىسىلىپ جاتىر. الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرى ءتىزىمىنىڭ جوباسى مىناداي حالىقارالىق اكادەميالىق رەيتينگتەر بويىنشا انىقتالادى: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, The U. S. News World Report Best Global University Ranking. سونىمەن قاتار، تاۋەلسىز ساراپشىلار كوميسسياسىنىڭ قۇرامى مەن جۇمىس رەگلامەنتىنە وزگەرىس ەنگىزىلۋدە. كوميسسيا جۇمىسىن قاتاڭ رەتتەي وتىرىپ، ونىڭ اشىقتىعىن بارىنشا كۇشەيتۋ جوسپارلانۋدا. ايتا كەتەرلىگى، «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1993 -جىلعى 5 - قاراشاداعى №1394 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن. 26 ​​جىلى ىشىندە باعدارلاما بويىنشا 13870 ستيپەنديا تاعايىندالدى، ونىڭ ىشىندە ءتۇرلى سالالاردا 10747 مامان وقىتىلدى.