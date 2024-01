ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى كونسەرتى: امەريكالىقتار العان اسەرلەرىمەن ءبولىستى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - He makes me cry. - This is amazing! - Splendid! - Unbelievably, I am very impressed. - Excellent! كەرەمەت! تاماشا! تاڭقالارلىق! عاجاپ! تەڭدەسى جوق!

ديماشتىڭ ا ق ش-تاعى جەكە شىعارماشىلىق كەشىنە بارعان كورەرمەندەر العان اسەرلەرىمەن وسىلاي ءبولىستى، دەپ حابارلايدى حابار 24.

ال ا ق ش تۇرعىندارى ونى «ءان شىرقايتىن سەنساتسيا» دەپ اتايدى. راسىندا دا جەر جۇزىندە سيرەك كەزدەسەتىن داۋىس كەڭدىگى 6 وكتاۆانى قۇرايدى. ديماش زاماناۋي تۋىندىلاردى ورىنداعاندا كلاسسيكالىق مۋزىكا مانەرىن قوسادى جانە ءداستۇرلى قازاق اندەرىن بۇكىل الەمگە تانىتتى.

دجۋلي كيسسيس، وگايو شتاتىنىڭ تۇرعىنى:

- ديماش - بۇكىل الەمدە تەڭدەسى جوق دارا تۇلعا. ول ماعان اۋرۋلارعا ءتوزىپ، ۋايىمنان ايىرىلۋعا كومەكتەسەدى. مەن ءۇشىن ونىڭ ورنى بولەك. مەن ا ق ش-تاعى ديماشتىڭ فەيسبۋكتەگى فان-كلۋبىنىڭ مودەراتورىمىن.

ديانا حەرد، لۋيزيانا شتاتىنىڭ تۇرعىنى:

- ول تۇگەل ءومىرىمدى وزگەرتتى. جاسىم الپىس التىدا. ومىرىمدە العاش رەت فان-كلۋبقا كىردىم. ديماش ءوزىنىڭ تەرەڭ ونەرىمەن ادامدارعا ءۇمىت بەرەدى. ميلليونداعان ءانشى تىڭداعانمىن، ءبىراق ەشقايسىسى ديماشقا ۇقسامايدى. ەندى ديماشتىڭ وتانى - قازاقستانعا بارۋدى ارمانداپ ءجۇرمىن.

ديماش نيازوۆ، نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرى:

- كەش تاماشا ءوتتى، ۇمىتىلماس اسەر قالدىردى. مۇندا كوپ ادام كەلدى، ءبارىمىز ونى جاقسى كورەمىز. كونسەرتكە جۇبايىم دجەنيفەرمەن بىرگە كەلدىم. ونىڭ سۇيىكتى ءانى - Screaming».

دجەنيفەر، نيۋ-يورك تۇرعىنى:

- ماعان ديماش داۋىسى مەن ەنەرگەتيكاسى وتە ۇنايدى. كونسەرت بارىسىندا ديماش حالىقپەن دە ارالاسۋعا ۇلگەردى. كورەرمەندەر سەزىمدەرىن جاسىرماي، اندەرىن قوسىلىپ ايتتى. وسى شوۋدى قويۋعا كاسىبي حورەوگرافتار، قازاقستاندىق بيشىلەر مەن مۋزىكانتتار، وپەراتورلار مەن ستيليستەر قاتىستى.

سۆەتلانا، فيلادەلفيا تۇرعىنى:

- «ماعان «ماحاببات بەر ماعان» قازاق ءانى ۇنايدى. ديماشتىڭ وڭ ەنەرگەتيكاسى بار. ءوزى حالىققا اشىق بولعاندىقتان، ءبىز دە جۇرەگىمىزدى اشىپ، وعان ۇمتىلدىق.

حاناەي، نيۋ-يورك تۇرعىنى:

- «ديماش - تاڭقالارلىق ءانشى. مەن جاقىندا عانا ونىڭ وتانىنا، قازاقستانعا بارىپ كەلدىم. كەرەمەت ەل!

گۇلجامال جاندالينوۆا، فان-كلۋب وكىلى:

- ونىڭ اندەرى ادامدى ەمدەيدى. مەن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ حالىقارالىق فان-كلۋبىنا كىرەمىن. سوندا ءبىز ونىڭ مۋزىكاسىنىڭ شيپالىق اسەرى تۋرالى ءتۇرلى اڭگىمە ەستىپ ءجۇرمىز. قازاقستاندىق شوۋ كورەرمەندەردىڭ تاڭدايىن قاقتىردى. بۇل كەشكە الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلگەن ديماشتىڭ مىڭداعان جانكۇيەرى ءۇشىن ناعىز مەيرام بولدى.

كەنتۋككي شتاتىنىڭ 70 جاستاعى تۇرعىنى مايكل گاررەتت اتاقتى ءانشىمىزدى قازاق حالقىنىڭ سۇيىكتى ۇلى دەپ اتادى. كونسەرتكە بيلەتتى قىركۇيەك ايىندا ساتىپ العان اقساقال ديماشقا سىيعا تارتۋ ءۇشىن ءوز قولىمەن قوبديشا جاساپتى.

ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي ديماش قۇدايبەرگەننىڭ نيۋ-يوركتەگى كونسەرتى انشلاگپەن ءوتتى . وندا ديماش «دايديداۋ» ءانىن ورىنداعان ساتتە كورەرمەن ورىندارىنان تۇرىپ، بىرگە شىرقادى.