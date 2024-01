توقايەۆ قانداي كىتاپ وقيدى؟

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي Tengrinews.kz تىلشىسىنە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قانداي كىتاپ وقيتىنىن ايتىپ بەردى.

«بىلەسىزدەر مە، جاقىندا پرەزيدەنت ابايدىڭ مەرەيتويىنا ارنالعان چەللەندجگە قاتىسقان بولاتىن. مەنىڭ بىلىۋمشە، مەملەكەت باسشىسى وسى شاراعا دايىندالار بارىسىندا ابايدىڭ «حيكمەت كىتابىن» قايتالاپ وقىپ شىققان بولاتىن. الەم كلاسسيكاسى تۋرالى ايتاتىن بولساق، ول ورىس كلاسسيكاسىن وتە جاقسى بىلەدى»، - دەيدى بەرىك ءۋالي.

بەرىك ءۋالي سوڭعى ۋاقىتتارى پرەزيدەنتتىڭ كىتاپ وقۋعا ءبىراز قولى جەتپەي جۇرگەنىن ايتتى. «وعان قاراماستان ول ساياسي ادەبيەت، كوركەم ادەبيەت جانە جاڭا عىلىمي باسىلىمداردى وقۋعا تىرىسادى. مەنىڭ بىلۋىمشە، پرەزيدەنت ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە كىتاپتى وقي بەرەدى»، - دەيدى باسپا ءسوز حاتشىسى.

«بۇگىنگى كۇنى پرەزيدەنتتىڭ جۇمىس ورنىندا الەك روسسانىڭ «يندۋستري بۋدۋشەگو» كىتابى، يۋۆال نويا حاراريدىڭ 21 Lessons for the 21 Century، ءجۇسىپ بالاساعۇنيدىڭ «قۇتتى بىلىك»، پاراگا حاننانىڭ The Future is Asian كىتابى تۇر.

سونىمەن قاتار ول Time, Economis گازەت باسىلىمدارىن جانە Le Monde مەن «جەنمين جيباو» (ەلەكتروندى نۇسقاسىندا) «دا وقيدى»، - دەيدى بەرىك ءۋالي.

مەملەكەت باسشىسى وقۋلىقتاردى كىتاپ تۇرىندە وقىعاندى ءجون سانايدى ەكەن.

«كىتاپ، گازەت نە جۋرنال ماقالالارىن وقىعاننان كەيىن ول تاپسىرما بەرەدى. پرەزيدەنت ءۇشىن اقپاراتتى قاينار كوزىنەن العان ماڭىزدى. باسقاشا ايتقاندا، ول كىتاپ نە گازەت، حالىق تاراپىنان جىبەرىلگەن جەكە حات بولسىن رەسمي سايتتاردى، ونىڭ ىشىندە Tengrinews.kz-تى دە وقيدى»، - دەيدى بەرىك ءۋالي.

ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ پرەزيدەنت بولعانىنا 100 كۇن تولىپ وتىر.