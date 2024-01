قازاقستان وقۋ ساۋاتى بويىنشا الەمدە نەشىنشى ورىندا

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر پرەمەر- ءمينيسترى اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ حالىقارالىق رەيتينگتەردەگى پوزيتسيالارىن جاقسارتۋ شارالارى قارالدى، - دەپ حابارلايدى ۇكىمەت باسپا ءسوز قىزمەتى.

ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ ورتا ءبىلىم بەرۋدە قازاقستاننىڭ 5 سالىستىرمالى زەرتتەۋلەرگە قاتىساتىنىن ايتتى، ولاردىڭ نەگىزگىلەرى - PISA (Programme for International Student Assessment)، TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)، PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) زەرتتەۋلەرى. «PIRLS زەرتتەۋىندە ءبىز ءماتىندى ءتۇسىنۋ جانە وقۋ ساۋاتتىلىعى بويىنشا 27- ورىندامىز. TIMSS-تا ماتەماتيكا جانە جاراتىلىستانۋ پاندەرى بويىنشا اكادەميالىق بىلىمدە ۇزدىكتەر ىشىندەمىز جانە 10 جەتەكشى ەلدىڭ قاتارىنا كىردىك»، - دەدى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى. وقۋشىلاردى العان بىلىمدەرىن قولدانۋعا ۇيرەتۋ ءۇشىن 2016 -جىلدان باستاپ مەكتەپتەردە سىني ويلاۋ مەن داعدىلاردى دامىتۋعا باعىتتالعان جاڭارتىلعان مازمۇن ەنگىزىلۋدە.

جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىك يندەكسىندە مينيسترلىككە 8 ينديكاتور بەكىتىلگەن. رەيتينگكە 140 ەل قاتىسادى.

«ولاردىڭ ىشىندە «كاسىپتىك- تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋ ساپاسى» بويىنشا 2017 -جىلمەن سالىستىرعاندا 11 پوزيتسياعا (102-دەن 92-ورىنعا)، «وقىتۋداعى سىني ويلاۋ» بويىنشا 1 پوزيتسياعا (46-دان 45-ورىنعا) جاقساردى. «كۇتىلەتىن ءبىلىم بەرۋ ۇزاقتىعى» (53-ورىن) جانە «جاريالانىمداردىڭ دايەكسوزدىلىگى» (110 ورىن) بويىنشا الدىڭعى كورسەتكىشتەر ساقتالدى»، - دەدى ايماعامبەتوۆ.

مۇندا «ءبىلىم بەرۋدىڭ ورتاشا ۇزاقتىعى» (1 پوزيتسياعا 39-دان 40-ورىنعا)، «باستاۋىش سىنىپتارداعى وقۋشىلار مەن مۇعالىمدەردىڭ اراقاتىناسى» (23 پوزيتسياعا، 50-دەن 73-ورىنعا)، «تۇلەكتەردىڭ داعدىلارى» (7 پوزيتسياعا، 86-دان 93-ورىنعا) جانە «زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ساپاسى» (1 پوزيتسياعا، 83-تەن 84-ورىنعا) بويىنشا پوزيتسيالاردىڭ تومەندەۋى بايقالادى. جوعارى ءبىلىم بەرۋدەگى نەگىزگى رەيتينگتەر - QS World University Rankings جانە Times Higher Education. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، QS-دە قازاقستاندا وڭ ديناميكا بار، 2011 -جىلى رەيتينگتە 5 جوعارى وقۋ ورنى، 2019 -جىلى - 10 ۋنيۆەرسيتەت اتاپ ءوتىلدى.

رەيتينگتە قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا كوشباسشى ورىندى ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ يەلەندى - 207 ورىن (توپ-300). ۇزدىك 500 قاتارىنا 2 ۋنيۆەرسيتەت كىردى: ل. گۋميلەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ (418)، م. اۋەزوۆ اتىنداعى و ق م ۋ (491).

سونىمەن قاتار، 2018 -جىلى العاش رەت Times Higher Education رەيتينگتىك باسىلىمىمەن 2 قازاقستاندىق ج و و (ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ، گۋميلەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ) تانىلدى. جالپى العاندا، ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى سەندىرگەندەي، ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ ساپاسىن، قولجەتىمدىلىگىن جاقسارتۋ بويىنشا قازاقستاننىڭ حالىقارالىق رەيتينگتەردەگى ۇستانىمدارىن ارتتىرۋ جونىندەگى جۇمىس ءبىلىم مەن عىلىمدى دامىتۋدىڭ مەملەكەتتىك باعدارلاماسى جانە باسقا دا جۇيەلى شارالار شەڭبەرىندە جالعاساتىن بولادى.