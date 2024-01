جاپون ينۆەستورلارى ارىستاعى زارداپ شەككەندەرگە كومەكتەسپەك

اتىراۋ. قازاقپارات - جاپون ينۆەستورلارى ارىستاعى زارداپ شەككەندەرگە كومەكتەسۋگە تىلەك ءبىلدىرىپ وتىر. اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرلان نوعايەۆپەن كەزدەسۋدە جاپون كومپانياسىنىڭ وكىلى وسىلاي ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

"تۇركىستان وبلىسىنداعى قايعىلى وقيعا تۋرالى ءبارىمىز دە حاباردارمىز. 40 مىڭنان استام زارداپ شەككەندەر بۇگىندە ۇيىنە ورالا الماي وتىر. جاپونياداعى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنداعى اپات كەزىندە قازاقستان ءبىزدىڭ حالقىمىزعا ولشەۋسىز كومەك، قولداۋ كورسەتتى. ءبىز ونى ۇمىتقان جوقپىز، سوندىقتان زارداپ شەككەندەرگە قولىمىزدان كەلگەنشە كومەكتەسۋگە دەگەن نيەتتەمىز"، - دەدى «Tokyo Rope Almaty» ج ش س- ءنىڭ باس ديرەكتورى تاكەياما توشيو.





ءوڭىر باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ كەزىندە جاپون ينۆەستورلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى. كۇنشىعىس ەلىنىڭ بيزنەس - كومپانيالارىنىڭ اتىراۋ وڭىرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتۋىنىڭ سەبەبى - قازاقستاننىڭ مۇناي- گاز سالاسىنداعى نەعۇرلىم ءىرى جوبالارى وسىندا شوعىرلانعان. ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىمەن تانىسۋ ءۇشىن اتىراۋعا «Metal One Corporation» ، «Metal One Steel Products Corporation» جانە باسقا دا كومپانيالاردىڭ باسشىلىعى كەلدى. ​الەم بويىنشا بولات ونىمدەرىن وڭدەۋمەن شۇعىلداناتىن 160 جاپوندىق جانە شەتەلدىك كومپانيالارىمەن جۇمىس جاسايتىن «Metal One Corporation» كومپانياسى بولات ديستريبيۋتسياسى سالاسىنداعى كوشباسشى بولىپ تابىلادى. «MetalOneSteelProductsCorporation» جالپى ۇلتتىق كولەمدە سىم شىبىقتارىن، ارنايى بولات جانە توت باسپايتىن بولات شىعارۋمەن اينالىسادى.





وبلىس اكىمى نۇرلان نوعايەۆ ينۆەستورلاردى ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستىرىپ، ەلباسىنىڭ، پرەزيدەنتتىڭ ەل ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيالار تارتۋعا زور ماڭىز بەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. «ءبىز ءتيىمدى قارىم- قاتىناس ءۇشىن قاجەتتى بارلىق جاعدايدى جاسايمىز، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى زور» ، - دەپ اتاپ ءوتتى ءوڭىر باسشىسى. ​جاپوندىق ينۆەستورلار ءونىم وندىرەتىن ءوز زاۋىتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. جۇمىس ساپارى كەزىندە ولار بولاشاق قۇرىلىستىڭ الاڭشاسىن قارايدى. سونداي- اق، يندۋستريالدىق مۇناي حيمياسى تەحنوپاركىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسادى.