ۇكىمەت باسشىسى ەكوجۇيەنى دامىتۋ بويىنشا جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ۇكىمەت باسشىسى اسقار مامين ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنە ەكى اپتانىڭ ىشىندە ۇلتتىق يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەنى دامىتۋ بويىنشا جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«IT سالاسىن بەلسەندى تۇردە دامىتۋ بيزنەس پەن قوعام ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا بۇل سالا قارقىندى تۇردە دامىپ كەلەدى. IT سالانى ودان ارى دامىتۋ ءۇشىن كەلەسى شارالاردى قابىلداۋ كەرەك: بىرىنشىدەن، Astana Hub نەگىزىندە يننوۆاتسيالىق IT سالاسىنىڭ ەكوجۇيەسىن قۇرۋدى جالعاستىرۋ، IT ەكوجۇيەسىنىڭ رەسۋرستارىن، جاڭاشىل قۇرىلىمدارىن، كاسىپكەرلەردىڭ يدەيالارىمەن يننوۆاتسيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ ءتيىمدى سينەرگياسى ءۇشىن رەتكە كەلتىرۋ ماڭىزدى. ەكىنشىدەن، ينۆەستورلارمەن، ۆەنچۋرلىك قارجىلاندىرۋدى تارتۋ ءۇشىن وتاندىق يننوۆاتسيالىق جوبالار مەن ستارتاپتاردى تارتۋ قاجەت. بۇل وتە ماڭىزدى شارا»، - دەدى اسقار مامين ۇكىمەت وتىرىسىندا.

سونىمەن قاتار، پرەمەر-مينيستر IT ەكوجۇيەسىن دامىتۋ ءۇشىن جۇمىسقا وڭىرلەردى بەلسەندى تۇردە تارتىپ، ورتالىق پەن وڭىرلەردىڭ اراسىندا بايلانىس ورناتۋ قاجەتتىگىن تىلگە تيەك ەتتى.

«قورىتىندىلاي كەلە، IT سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەنىڭ ءتيىمدى جۇمىس جۇرگىزۋ كەرەكتىگىن اتاپ وتەمىن. سوندىقتان، ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنە Astana Hub-پەن بىرلەسىپ، ەكى اپتا مەرزىمىندە ۇلتتىق يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەنى دامىتۋ بويىنشا جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىرامىن»، - دەدى ول.