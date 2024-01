ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ الەمدەگى ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قاتارىنا ەندى

الماتى. قازاقپارات - ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ورتالىق ازيا ج و و- لارىنان جالعىز بولىپ QS «World University Rankings» حالىقارالىق رەيتينگىسىندە توپ-210-عا ەندى.

الماتىلىق جوعارى مەكتەپ 13 قادام العا جىلجىپ، 207-ورىنعا ورنالاستى. رەيتينگكە ەڭ ۇزدىك 800 ۋنيۆەرسيتەت قاتىسقان. بۇل توپقا پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتەن تەك ەكى ۋنيۆەرسيتەت: قازۇۋ جانە لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى (ر ف) ەندى.

QS الەمدەگى ۇزدىك ءبىلىم وردالارىنا كوپ جىلدان بەرى عالامدىق رەيتينگ جۇرگىزىپ كەلە جاتقان بەدەلدى ءارى ىقپالدى، بارلىق ەلدە مويىندالعان حالىقارالىق اگەنتتىك.

رەيتينگىدە العاشقى ءۇش ورىندى ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتتەرى: ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتى، ستەنفورد جانە گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتتەرى يەلەندى.





«قازۇۋ ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتى رەتىندە تۇڭعىش پرەزيدەنت - ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربيەۆ العا قويعان الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك 200 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساناتىنا ەنۋ بويىنشا ماڭىزدى مەملەكەتتىك مىندەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ماقساتتى جۇمىس ىستەۋدە. سوڭعى بەس جىلدا ۋنيۆەرسيتەت «QS WUR» رەيتينگىندە 400 ساتىدان استام بەلەسكە كوتەرىلدى. الەمدىك تاجىريبەدە بىردە- ءبىر ج و و مۇنداي ءوسۋ قارقىنىنا قول جەتكىزگەن ەمەس! QS ساراپشىلارىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا قازۇۋ تاجىريبەسى الەمدەگى جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەردە زەرتتەلۋدە. مۇنداي كورسەتكىش ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىمنىڭ الەمدىك نارىعىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جوعارى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ دالەلدى ايعاعى»، - دەلىنگەن قازاقستاندىق ج و و تاراتقان مالىمەتتە.

ايتا كەتۋ كەرەك، «QS WUR by Subject» پاندىك رەيتينگىنىڭ ناتيجەسىندە قازۇۋ ت م د ەلدەرى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 51-100 توپقا ەنگەن. جالپى اتالمىش رەيتينگىگە جەتەكشى قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ التى ماماندىعى كىردى. رەيتينگىلەردەگى وزىق تاجىريبەلەردى جانە عالامدىق عىلىمي- ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىندەگى قازۇۋ ءرولىنىڭ ارتۋىن ەسكەرە وتىرىپ QS قازاقستاندا حالىقارالىق فورۋم وتكىزۋدى شەشتى. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ بۇكىل جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ الەمدىك بيىك بەدەلىنىڭ كورسەتكىشى بولىپ تابىلاتىن «ادامي مۇرا جانە جوعارى تەحنولوگيالار ۇيلەسىمى نەگىزىندە جەتىلۋ» اتتى الەمدىك دەڭگەيدەگى شارا 2019 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ نەگىزىندە وتەدى. قازۇۋ وزگە دە بەدەلدى حالىقارالىق رەيتينگىلەردە قارقىندى سەرپىلىسپەن العا جىلجۋدا.

«QS WUR by Subject» بريتاندىق اگەنتتىگىنىڭ زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا قازۇۋ ورتالىق ازيادا العاش بولىپ الەمدەگى ەڭ ۇزدىك ج و و- لار توبىنا كىردى. «QS WUR by Subject» جاھاندىق رەيتينگىندە قازۇۋ 172 ورىن الىپ، ۇزدىك 200 ەكولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەت قاتارىندا ءوز پوزيتسياسىن نىعايتا ءتۇستى. ەۋروپالىق عىلىمي- ونەركاسىپتىك پالاتاسى ەۋروپالىق رەيتينگىندە قازۇۋ «АА» باعاسىن الىپ، جەتەكشى ەۋروپالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ توبىنا ەندى. تانىمال حالىقارالىق «Great Value Colleges» (ا ق ش) ۇيىمىنىڭ زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا قازۇۋ الەمنىڭ تەحنولوگيالىق ەڭ دامىعان 50 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قاتارىنا ەنىپ، 31- ورىندى باعىندىردى. اۋقىمدى قۇرىلىمدىق مودەرنيزاتسيالاۋ، ناتيجەلەرگە نەگىزدەلگەن مەنەدجمەنتتىڭ جوعارى تيىمدىلىگى جانە سوڭعى بەس جىلدا % 50 دەيىن وسكەن بىرەگەي ينفراقۇرىلىمنىڭ قارقىندى دامۋى قازۇۋ- نىڭ رەيتينگىلەردە العا جىلجۋىنىڭ ماڭىزدى فاكتورى بولدى. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ الەمدىك دەڭگەيدە تانىلۋى حالىقارالىق ارىپتەستىك اياسىنىڭ كەڭەيۋىمەن جانە ينتەرناتسيوناليزاتسيانىڭ دامۋىمەن، سونىمەن قاتار قازۇۋ- دىڭ ب ۇ ۇ «اكادەميالىق ىقپال» باعدارلاماسىنىڭ تۇراقتى دامۋ جونىندەگى عالامدىق حابى رەتىندەگى بەلسەندى قىزمەتىمەن بايلانىستى.