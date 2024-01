قازاقستاندىق عالىمنىڭ ەڭبەگى بەدەلدى حالىقارالىق دەرەكتەر بازاسىنا ەندى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندىق عالىمنىڭ كىتابى Web of Science بەدەلدى حالىقارالىق دەرەكتەر بازاسىنا ەندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ رەكتورى، اكادەميك عالىم مۇتانوۆتىڭ مونوگرافياسى «Mathematical Methods and Models in Economic planning, Management and Budgeting» Web of Science Core Collection جەتەكشى عىلىمي جاريالانىمدارىنىڭ بەدەلدى حالىقارالىق بازاسىنا ەنگىزىلدى. «الەمنىڭ ۇزدىك عىلىمي باسىلىمداردى يندەكستەيتىن بەدەلدى حالىقارالىق دەرەكتەر بازاسىنا تانىمال قازاقستاندىق عالىمنىڭ مونوگرافياسىن ەنگىزۋ قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىمى مەن عىلىمىنىڭ كەزەكتى جەتىستىگى، جاھاندىق عىلىمي كەڭىستىكتەگى زەرتتەۋدىڭ وزەكتىلىگى مەن جوعارى ماڭىزدىلىعىنىڭ دالەلى» ، - دەدى سەرتيفيكاتتى تاپسىرۋ راسىمىندە سlarivate اnalytics كومپانياسىنىڭ رەسەي مەن ت م د ەلدەرىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى ولەگ ۋتكين.





اتاپ ايتۋ كەرەك، بۇعان دەيىن «Springer Naturە» باسپاسى شىعارعان عالىم مۇتانوۆتىڭ عىلىمي ەڭبەگى ەڭ سۇرانىسقا يە كىتاپتاردىڭ توبىنا كىردى. ال ونىڭ ەلەكتروندى نۇسقاسىن 13 مىڭنان استام پايدالانۋشى جۇكتەدى، بۇل ەڭ ۇزدىك كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى. اتالمىش مونوگرافيا ءوز ۋاقىتىندا ەكونوميكا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى دجون نەشتىڭ جوعارى باعاسىن الدى. بەلگىلى عالىم مانۋەل البەرتو م. فەررەيرا كىتاپ ەكونوميستەر، ماتەماتيكتەر مەن باسشىلار ءۇشىن تاپتىرماس عىلىمي جۇمىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. Web of Science Core Collection - clarivate اnalytics (بۇرىنعى Thomson Reuters, ا ق ش) اگەنتتىگى الەمنىڭ عىلىمي باسىلىمدارىنىڭ جەتەكشى دەرەكتەر بازاسى بولىپ تابىلادى. وندا 18000 نان استام جۋرنال يندەكستەلەدى، ونىڭ ىشىندە 12000نان استام يمپاكت- فاكتورى بار.