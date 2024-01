پىلدەردىڭ جەرلەۋ ءراسىمى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ كوزىنە جاس الدىردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ءۇندىستاندىق ورمانشى پارۆين كاسۆان Twitter الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان روليك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ جۇرەكتەرىن ءجىبىتىپ، كوزدەرىنە جاس كەلتىردى. بەينەجازبادان پىلدەر تابىنى ءولى تۋىلعان شارانانى «اقتىق ساپارعا» شىعارىپ سالىپ جاتقان ءساتىن كورىپ تاماشالاۋعا بولادى.

«بۇل سىزدەردى بەي-جاي قالدىرماسى انىق! پىلدەردىڭ شارانانىڭ ءولى دەنەسىن كوتەرىپ الىپ الىپ وتكەن قايعىلى شەرۋى»، - دەپ جازادى پارۆين كاسۆان. ونىڭ بۇل جاريالانىمى جەلىدە كەڭىنەن تاراپ، 6 مىڭنان استام ادام ءبولىسىپ، 13 مىڭعا جۋىق لايك جينادى.

«جان تۇرشىگەرلىك كورىنىس. ادامدار جانۋارلاردان وسىنداي ۇلگى الۋى ءتيىس دەپ ويلايمىن»، «بۇگىنگى تاڭدا ادامداردىڭ باسىم بولىگى قايتىس بولعان تۋىستارىنىڭ بەيىتىنە بارمايدى، سەبەبى مۇلدەم قولدارى تيمەيدى. ولار قايتىس بولعان كىسىلەردى تەك WhatsApp توپتارى مەن تەلەفوندا عانا ەسكە الادى»، - دەپ جازادى جەلى قولدانۋشىلارى ءوز پىكىرلەرىندە.

سونىمەن بىرگە، پارۆين كاسۆان اڭىزعا اينالعان «پىلدەر زيراتى» تۋرالى جازبامەن ءبولىستى. «ورماندا پىلدەردىڭ ەسكى زيراتى بار ەكەندىگى تۋرالى تەوريا بار. ول تۋرالى كوپ رەت جازىلدى، ءبىراق مەن كوز جەتكىزەتىن دالەلدەردى ءالى تاپقان جوقپىن. الايدا، پىلدەردىڭ ءولى دەنەلەرى كوبىنە سۋ كوزدەرىنە جاقىن ماڭداڭدا جاتادى».

دەرەككوزى: سەگودنيا

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0