ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك ءان انىقتالدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 24/7 Wall Street قارجى پورتالى تانىمالدىعى، كاۆەرلەر سانى، ساتىلىمدار كولەمى، Billboard حيت-پارادىنا كىرۋ سانى جاعىنان الەمدەگى ءجۇز ۇزدىك ءاننىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات پورتالعا سىلتەمە جاساپ.

ۇزدىك كومپوزيتسيا اتاعى بريتانيانىڭ The Beatles توبىنىڭ Yesterday انىنە بۇيىردى. ءان 1965 -جىلى شىققان، رەسمي 665 كاۆەرى بار، 11 جىل بويى حيت-پارادتاردان تۇسپەگەن.

ەكىنشى ورىندا - Simon جانە Garfunkel دۋەتى ورىنداعان Bridge Over Troubled Water كومپوزيتسياسى، ءۇشىنشى ورىندا - بريتان ءانشىسى ادەل ورىنداعان Rolling In the Deep ءانى تۇر.

ۇزدىكتەر وندىعىنا The Beatles توبىنىڭ Hey Jude, Let It Be اندەرى، دجون لەدجەندتىڭ All of Me, لەدي گاگانىڭ Bad Romance, The Queen-نىڭ Bohemian Rhapsody، بيلل ۋيزەرستىڭ Ainʼt No Sunshine اندەرى بار.