ۇزاق وتىرۋدىڭ زيانى قانداي؟

استانا. قازاقپارات - جۇمىستا، كولىكتە، ۇيدە كۇندە تاپجىلماي وتىرۋدىڭ سالدارىنان دەنساۋلىققا تونەتىن قاۋىپتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن، اپتاسىنا ەكى جارىم ساعات فيزيكالىق بەلسەندىلىك تانىتۋ كەرەك دەيدى سيدنەي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى.

Journal of the American College of Cardiology جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدىڭ ماقساتى - ۇزاق وتىرۋ، فيزيكالىق بەلسەندىلىك دەڭگەيى جانە ەرتە ءولىم، سونىڭ ىشىندە جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارى اراسىنداعى قاتىناستاردى زەرتتەۋ. اۋستراليالىق زەرتتەۋشىلەر وزدەرىنىڭ نورۆەگيالىق جانە بريتاندىق ارىپتەستەرىمەن بىرگە 45 جاستان اسقان 150000 عا جۋىق ادامنىڭ ءومىر سالتىن زەرتتەۋ ءۇشىن ستاتيستيكالىق مودەلدى قۇردى جانە ونىڭ توعىز جىلىن تالدادى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋدىڭ نەگىزگى يدەياسى فيزيكالىق بەلسەندىلىگى تومەن اسىرەسە كوپ، ۇزاق وتىراتىن ادامدارعا باعىتتالادى. مۇمكىن بولاتىن تەرىس اسەر ەتۋ ىقتيمالدىعىن ازايتۋ ءۇشىن وتىرۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋ جەتكىلىكسىز، كۇنى بويى كوپ قوزعالۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ قاجەت. بۇل اسىرەسە كۇندەلىكتى التى ساعاتتان ارتىق جۇمىس ىستەيتىن ادامدار ءۇشىن ماڭىزدى. "ءبىزدىڭ زەرتتەۋىمىز بويىنشا فيزيكالىق بەلسەندىلىگى تومەن جانە تاۋلىگىنە سەگىز ساعاتتان ارتىق وتىراتىن، جۇرەك- قان تامىرلار جاعىنان پروبەمالارى بار ادامداردا ءولىم قاۋپى، كۇنىنە كەمىندە ءبىر ساعاتىن دەنە بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا جۇمسايتىن، ءتورت ساعاتتان ارتىق وتىرمايتىن اداممەن سالىستىرعاندا %107 جوعارى ەكەن"، - دەيدى زەرتتەۋدىڭ جەتەكشى اۆتورى، سيدنەي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ەممانۋەل ستاماكيس.

الايدا، عالىمدار انىقتاعانداي، بەلسەندى قوزعالىسقا كۇنىنە ءبىر ساعات ارناۋدىڭ قاجەتى جوق. دەنساۋلىعىڭىزدى جاقسارتۋ ءۇشىن فيزيكالىق بەلسەندىلىككە كۇندەلىكتى 20-40 مينۋت نەمەسە اپتاسىنا 2,5-5 ساعات ءبولۋ جەتكىلىكتى. سونداي- اق، اپتاسىنا ورتاشا ەسەپپەن 2,5 ساعات دەنە بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ جۇرەك- تامىر اۋرۋلارى مەن جالپى ءولىم قاۋپىن ەداۋىر ازايتادى نەمەسە ءتىپتى بولدىرمايدى. "بەلسەندى بولىپ ءجۇرۋدىڭ جالعىز جولى تەك دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتپەن شۇعىلدانۋ ەمەس. جىلدام ءجۇرۋ، جوعارىعا باسپالداقپەن كوتەرۋ، جاياۋ ءجۇرىپ سەرۋەندەۋ جانە ۆەلوسيپەد تەبۋ دەگەن سەكىلدى كۇندەلىكتى ەركىن ورىندالاتىن فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ بارلىق ءتۇرى دە پايدالى سانالادى"، - دەيدى پروفەسسور ستاماكيس. الماز شارمان، مەديتسينا عىلىمىنىڭ پروفەسسورى

Massaget.kz