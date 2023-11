قىزىل كىلەمنىڭ ۇستىندە كەلە جاتقان پۋتين قۇلاپ قالدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين سوچيدەگى «بولشوي» مۇز الاڭىندا وتكەن تۇنگى حوككەي ليگاسىنىڭ ويىنىنا قاتىستى.

الايدا ول قولايسىز جاعدايعا تاپ بولدى، دەپ حابارلايدى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى.

رەسەي پرەزيدەنتى «لەگەندى حوككەيا» كومانداسىنىڭ قۇرامىندا وينادى. اتالعان كومانداعا «سبورنايا نحل» قارسىلاس بولدى. ويىن 14:7 ەسەبىمەن «لەگەندى حوككەيا» كومانداسىنىڭ پايداسىنا اياقتالدى.

ويىننان كەيىن قولايسىز جاعداي ورىن الدى. ۆلاديمير پۋتين كورەرمەندەرمەن سالەمدەسۋ ءۇشىن ارەنانى اينالىپ جۇرگەندە قىزىل كىلەمدى بايقاماي، قۇلاپ قالدى. وزگە حوككەيشىلەر پرەزيدەنتكە كومەككە اسىقتى. الايدا رەسەي باسشىسى ورنىنان ءوزى تۇرىپ، ويىندى جالعاستىردى.

