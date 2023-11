امەريكالىق جەلاياققا «سۋپەرمەننىڭ سەكىرۋى» جەڭىس اكەلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ جەلاياعى ينفينيت تاككەر امەريكانىڭ فەيەتۆيلدە وتكەن SEC Outdoor Track جانە Field Championships تۋرنيرىندە كەدەرگىمەن 400 مەتر قاشىقتىققا جۇگىرۋدە جەڭىسكە جەتۋ ءۇشىن وزگەشە ايلا تاپقان.

ونىڭ جاساعان ءتاسىلىنىڭ ۆيدەوسى Twitter- دە SEC Network اككاۋنتىندا جاريالاندى، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى.

جۇگىرۋ كەزىندە تاككەر ءبىرىنشى بولىپ كەلە جاتقان، ءبىراق مارە سىزىعىنا جاقىنداعان كەزدە ونىڭ وتانداسى روبەرت گرانت قۋىپ جەتتى. وسى كەزدە تاككەر مارە سىزىعىنا جۇگىرىپ ەمەس، سەكىرىپ جەتىپ، تۋرنيردىڭ جەڭىمپازى اتاندى. تۋرنيردىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى ونىڭ بۇل ءادىسىن «سۋپەرمەننىڭ سەكىرۋى» دەپ اتادى.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9