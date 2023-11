كانەلو مەن دجەيكوبس سالماق ولشەۋ راسىمىندە توبەلەسىپ قالدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەكسيكالىق بوكسشى ساۋل الۆارەس (51-1-2، 34 ك و) پەن امەريكالىق دەنيەل دجەيكوبس (35-2، 29 ك و) سالماق ولشەۋ راسىمىنەن كەيىن كوز ارباسۋ راسىمىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

كوز ارباسۋ كەزىندە بوكسشىلار جانجال ۇيىمداستىرىپ، ولاردى كوماندا وكىلدەرى مەن ۇيىمداستىرۋشىلار اجىراتتى.

ەسكە سالايىق، الۆارەستىڭ سالماعى 159,5 فۋنت بولسا، دجەيكوبستىكى 160 فۋنتتى كورسەتتى. ورتا سالماقتاعى ليميت 160 فۋنتتى قۇرايدى.

«كانەلو» - دجەيكوبس جەكپە- جەگى 5 - مامىر كۇنى تاڭەرتەڭ لاس- ۆەگاستا (ا ق ش) T- Mobile Arena-دا وتەدى. بوكسشىلار ءۇش الەم چەمپيونى تيتۋلى ءۇشىن تالاسادى - WBA Super، WBC جانە IBF. ولاردىڭ بارلىعى بىلتىر قازاقستاندىق بوكسشى گەننادي گولوۆكينگە تيەسىلى بولعان ەدى. گولوۆكين IBF بەلبەۋىن ونى قورعاۋعا مىندەتتى ايقاستان باس تارتقانى ءۇشىن جوعالتسا، قالعان ءۇش بەلبەۋدى الۆارەسپەن رەماتچتا جەڭىلىپ، ايىرىلىپ قالدى.

Even when fighters like each other, making weight makes for grumpy combatants. lol #boxing #CaneloJacobs pic.twitter.com/OLCmZFT8r5