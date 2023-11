دانەليا تولەشوۆا قىتايدا پولينا گاگارينامەن بىرگە ونەر كورسەتتى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جولىمەن! ءبىر كەزدەرى ديماشتىڭ جۇلدىزىن جاققان قىتايداعى I am a Singer جوباسىنا دانەليا تولەشوۆا دا قاتىستى.

ول جوباعا قوناق رەتىندە بارىپ، ايگىلى رەسەي جۇلدىزى پولينا گاگاريناعا قولداۋ كورسەتتى، دەپ حابارلايدى Stan.kz اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

پولينا گاگارينا ساحناعا ءۇش بىردەي جاس تالانتتى الىپ شىقتى. ول - الماتىلىق دانەليا تولەشوۆا، تايۆاندىق داررەن سپانتو جانە Air ەسىمدى شەتەلدىك رەپەر.





كۆارتەت ايگىلى USA for Africa توبىنىڭ We are the world كومپوزيتسياسىن ورىنداعان. كورەرمەندەر توپتىڭ ونەرىن جىلى قابىلدادى. الايدا گاگارينا بۇل جوبادا ورىن الا المادى.

" ءبىزدىڭ قىتايعا جاساعان ساپارىمىز وسىمەن اياقتالدى. پولينا، ءسىز عارىشسىز! وسى كەرەمەتتەي ءنومىردىڭ ءبىر بولشەگى بولعانىم ءۇشىن وتە باقىتتىمىن. راقمەت"، - دەپ ءبولىستى دانەليا جەلىدەگى پاراقشاسىندا.