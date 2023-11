نۇر-سۇلتان ارقىلى بۇكىل قازاقستانعا قىزىعۋشىلىق ارتادى - باقىت سۇلتانوۆ

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - شاھار باسشىسى باقىت سۇلتانوۆ يسپانيانىڭ Effe تەلەراديو كورپوراتسياسىنا سۇحبات بەرىپ، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ بۇگىنى مەن بولاشاعى تۋرالى ءسوز قوزعادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«كەشە يسپاندىق Effe تەلەراديو كورپوراتسياسى حالىقارالىق ءىس-شارا اياسىندا بەرگەن سۇحباتىمدى كورسەتتى. پيرەنەي تۇبەگى مەن يسپان ءتىلدى ەلدەردەن كەلۋگە نيەت بىلدىرگەن تۋريستەر ءبىز تۋرالى ءبىرشاما مالىمەت الدى دەپ ويلايمىن. نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تانىستىرىلىمى استانالىقتاردىڭ بولاشاقتاعى تابىسىنا وڭ ىقپال ەتەتىن بولادى. ەڭ ماڭىزدىسى، باس قالامىز ارقىلى بۇكىل قازاقستانعا قىزىعۋشىلىق ارتادى»، - دەپ جازدى ب. سۇلتانوۆ ءوزىنىڭ فەيسبۋك پاراقشاسىندا.

قالا تۋرالى تانىستىرىلىمدى اكىم «Welcome to Nur- Sultan, try the changes» (نۇر-سۇلتانعا قوش كەلىڭىزدەر، وزگەرىستەردى كورىڭىزدەر!) دەگەن سوزبەن اياقتادى.

«تۋريزم تۇرعىسىنان الىپ قاراعاندا ءبىز ەلىمىزدەگى پروگرەسسيۆتى پروتسەستەردىڭ بارىنشا پايدالى جاعىن قاراستىرۋىمىز قاجەت دەپ ويلايمىن»، - دەدى اكىم.

بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلوردا اكىمى باقىت سۇلتانوۆ ليسسابوندا وتكەن UNWTO- عا مۇشە ەلدەر قالالارىنىڭ باسشىلارى مەن تۋريزم مينيسترلەرىنىڭ فورۋمىنا قاتىستى. دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمنىڭ قالالىق تۋريزم بويىنشا كەلەسى 8- جاھاندىق سامميتى نۇر-سۇلتان قالاسىندا وتەدى.