دۇرىس قاتەلىكتەر

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ءتىل - ماڭگى ءبىر ورىندا تۇرمايتىن قۇبىلمالى نارسە.

گرامماتيكا، سوزدەر دە جاڭارىپ وتىرادى. الەمدەگى ءىرى باسىلىمداردىڭ ءبىرى Random House باس رەداكتورى جانە ۆيتسە-پرەزيدەنتى بەندجامين درەيەر Quartz باسىلىمىنداعى ماقالاسىندا اعىلشىن تىلىندەگى جىبەرىلەتىن قاتەلىكتەردىڭ كەيبىرى قولدانۋعا ءتيىمدى جانە اقىلعا قونىمدى ەكەنىن ايتىپ، سويلەمدى ورىندى قۇراستىرۋدى سۇراعان بولاتىن.

سونىمەن، درەيەر قانداي «قاتەلىكتى» ءسوز ەتتى؟ كومەكشى ەسىمدەرگە اياقتالعان سويلەمدەر. ءبىر كەزدەرى جۋرناليست ۋينستون چەرچيللدىڭ بريتان كوشباسشىسىنىڭ زىعىردانىن قايناتقان ءساتىن پرەزيدەنتتىڭ سويلەمدى كومەكشى ەسىمدەرگە اياقتاۋىمەن بايلانىستىرعان.

وسىنداي قاۋەسەت تاراعان بولاتىن، دەگەنمەن، بۇنىڭ ءبارى ويدان شىعارىلعانى كەيىن بەلگىلى بولدى. درەيەردىڭ پايىمداۋىنشا كومەكشى ەسىمدەرگە (as, at, by, for، from, of تاعى باسقا) اياقتاۋ - دۇرىس ەمەس. دەگەنمەن، ونى بۇزعاننىڭ ەش ايىبى جوق. تەك سوزدەر مەن سويلەمدەردىڭ ۇيلەسىمىن دۇرىس اڭعارا بىلسە بولعانى. كەيدە كومەكشى ەسىمدەر ارقىلى سويلەمدى اياقتاۋ اقىلعا قونىمسىز. مىسالى، مىنا جاعدايدا: 1. What did you do that for؟ (نە ءۇشىن ىستەدىڭ؟) 2. Why did you do that؟ (نەگە ولاي ىستەدىڭ؟ ) بۇنداي كەزدە ەكىنشى مىسال بويىنشا سويلەۋ تيىمدىرەك دەيدى باس رەداكتور.

2. «جانە» دەپ سويلەمدى باستاماۋ. قازاق تىلىندە بايلانىستىرۋشى ءرولىن اتقاراتىن شىلاۋلارمەن سويلەم باستالمايتىنى سەكىلدى، اعىلشىن تىلىندە دە and, but, for، or، however، because سوزدەرىمەن سويلەم باستاۋعا وقىتۋشىلار تىيىم سالاتىن. دەگەنمەن، درەيەر بۇل ەرەجەنىڭ ەسكىرگەنىن ايتادى: جاقسى جازۋشىلار ىلعي and نەمەسە but ارقىلى سويلەمدى باستايدى. مىسال رەتىندە ول ەدۆارد مورگان فورستەردىڭ «ءۇندىستانعا ساپار» (پوەزدكا ۆ ينديۋ) كىتابىنداعى مىنا سويلەمدى بەرەدى:

1. In the hospital he should be safe, for Major Callendar would protect him, but the Major had not come, and now things were worse than ever. (اۋرۋحانادا ول ءوزىن قاۋىپسىز سەزىنۋى كەرەك بولاتىن، سەبەبى، مايور كاللەندار قورعايتىن ەدى، ءبىراق، مويور كەلمەدى، ەندى ءبارى ول ويلاعاننان الدەقايدا ناشار). 2. In the hospital he should be safe, for Major Callendar would protect him. But the Major had not come, and now things were worse than ever. (اۋرۋحانادا ول ءوزىن قاۋىپسىز سەزىنۋى كەرەك بولاتىن، سەبەبى، مايور كاللەندار قورعايتىن ەدى. ءبىراق، مويور كەلمەدى، ەندى ءبارى ول ويلاعاننان الدەقايدا ناشار) جازۋشى ەكىنشى نۇسقانى تاڭداعان. ويتكەنى، العاشقى نۇسقا تىم ۇزاق ەدى. ونىڭ ۇستىنە سوڭعى سويلەم اراسىندا ءۇزىلىس وقيعا جاڭا لەپ بەردى. درەيەر and جانە but كومەكشى ەسىمدەردى سويلەم باسىندا قولدانۋعا قورىقپاۋدى ۇسىندى. دەگەنمەن، الدىمەن سويلەمنىڭ ماعىناسىنا قاراپ الۋعا كەڭەس بەردى.

3. ينفينيتيفتى ءبولىپ تاستاۋ (to مەن كەز كەلگەن ەتىستىك اراسىندا ۇستەۋ قويۋ): بۇنى بۇرىس ەمەس دەپ شەشكەن رەداكتور مىسال رەتىندە «ستار ترەك» سەريالىنان ءۇزىندى الدى:

«To boldly go where no man has gone before» («ادام اياعى باسپاعان جەرگە قورىقپاستان بارۋ»). «دۇرىس» نۇسقاسى بىلاي بولۋى ءتيىس: «Boldly to go where no man has gone beforە» نەمەسە «To go boldly where no man has gone before» دەگەنمەن، رەداكتوردىڭ ويىنشا، بولىنبەگەن ينفينيتيۆ ءىش پىستىرادى، سوندىقتان، بۇل ەرەجەنى بۇزىپ تۇرۋعا بولادى. دەگەنمەن، اۋىزەكى سويلەۋ ءستيلى مەن كوركەم ادەبيەت ءستيلىنىڭ وزدەرىنە ساي ەرەجەلەرى مەن ەرەكشەلىكتەرى بار ەكەنىن ەسكەرسەك، قاتەلىكتەرگە جول بەرمەي، قاي ءتىلدىڭ بولماسىن تازالىعىن ساقتاعان دۇرىس.

Massaget.kz