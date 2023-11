ديماش قۇدايبەرگەن رەسەيدەگى ەڭ ءسانقوي ەرلەر بايقاۋىندا الدا كەلە جاتىر

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن رەسەيدەگى 2019 -جىلعى ەڭ ستيلدى ەرلەر بايقاۋىندا الدىڭعى ساپتا كەلە جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ديماش قۇدايبەرگەننىڭ امەريكالىق جانكۇيەرلەرىنىڭ كلۋبى ينستاگرامداعى پاراقشاسىندا ءانشىنىڭ رەسەيدەگى ەڭ ستيلدى ەرلەر بايقاۋىنا قاتىسىپ جاتقانىنا بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جولدادى.

HELLO! جۋرنالى مەن HELLO. RU سايتىندا ەڭ ستيلدى جۇلدىزدار بايقاۋى ءوتىپ جاتىر. ءار اپتا سايىن باسىلىم «رەسەيدەگى ەڭ ستيلدى جۇلدىزدار - 2019» اتاعىنا ۇمىتكەرلەردىڭ «كلاسسيكا»، «Casual»، «بوگەمدىق سالتانات»، «ەڭ ستيلدى جۇپ» اتالىمدارى بويىنشا ەسىمدەرى مەن سۋرەتتەرىن جاريالايدى. ءار اتالىم بويىنشا جەڭىمپازداردى sms-حابارلاما جىبەرۋ ارقىلى وقىرماندار انىقتايدى. HELLO! جۋرنالى اتاپ وتكەندەي، «ەرەكشە اسەر قالدىرا الاتىن تابىستى، جارقىن جانە تالانتتى كەيىپكەرلەر كونكۋرسقا قاتىسادى، ولار ستيلدى كيىنگەن ادام ءاردايىم جەڭىمپاز بولاتىنىن دالەلدەيدى». ديماشپەن بىرگە «ەڭ ءستيلدى ادام» اتاعىن الۋ ءۇشىن تەلەجۇرگىزۋشى يۆان ۋرگانت، رەجيسسەر، اكتەر جانە پروديۋسەر فەدور بوندارچۋك، سونداي- اق رەيتينگى جوعارى اكتەر جانە شوۋ- بيزنەس وكىلى اندرەي بۋركوۆسكيي، پروديۋسەر الەكسەي كيسەليەۆ سياقتى تانىمال ادامدار باق سىناۋدا.

«5 وكتاۆادان اساتىن بىرەگەي داۋىس يەسى ديماش قۇدايبەرگەن قىتايدى وزىنە قاراتتى، ال 22 - ناۋرىزدا ول رەسەيلىك كرەملدى دە تاڭداندىرادى»، دەگەن باسىلىم ءانشىنىڭ الداعى ماسكەۋدە وتەتىن كونسەرتىن ەسكە سالدى. Dimashusafanclub اتاپ وتكەندەي، داۋىس بەرۋدىڭ العاشقى كۇنىنەن باستاپ ديماش ءوزىنىڭ قارسىلاستارىنان وق بويى وزىپ كەلەدى - داۋىس بەرۋدىڭ سوڭىنا قاراي ديماش داۋىستىڭ 89 پايىزىن يەلەندى. ماراپاتتاۋ ءساۋىر ايىندا وتەدى.

بۇدان وزگە، بۇگىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ 29 - ماۋسىم كۇنى استانادا وتەتىن جەكە كونسەرتىنە بيلەتتەر ساتىلا باستايدى. بيلەت قۇنى 500 تەڭگەدەن باستالادى.