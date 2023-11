ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى ديماش پەن دانەليا قاتىسقان امەريكالىق شوۋدىڭ قۇپياسىن اشتى

استانا. قازاقپارات - ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى قازاقستاندىق انشىلەر ديماش قۇدايبەرگەن مەن دانەليا تولەشوۆانىڭ امەريكالىق The world's best تالانتتار شوۋىنداعى ونەر كورسەتۋى جايلى پىكىرىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«مىنە، دوستارىم، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «The world's best» تالانتتار شوۋىنا ءارى قاراي قاتىسپايتىنى تۋرالى شەشىمى جانە دانەليا تولەشوۆانىڭ فينالعا وتپەگەنى بارشاعا بەلگىلى بولدى. شوۋ بىلتىر جازىلعان بولاتىن. ءبىز قۇپيالىق تۋرالى قول قويعان كەلىسىمشارت تالاپتارىن ساقتادىق. ديماش پەن دانەليا باسىنان ءبىر جارىس توبىنا ءتۇسىپ، ءبىر- بىرىنە قارسىلاس بولۋعا ءماجبۇر بولدى، بۇل جاعداي، ارينە، ولاردىڭ كوڭىلىنەن شىققان جوق. ديماش دانەلياعا مۇمكىندىك تۋعىزۋ ءۇشىن ءوز بەتىنشە قاتىسۋدان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى - بۇل ناعىز ازاماتتىڭ ارەكەتى» ، - دەپ جازادى مينيستر فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا.

ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، دانەليا مەن ديماش جارىسقا قاتىسىپ، الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك انشىلەرى رەتىندە جاس تالانتتار قاتارىنا ەنۋىنىڭ ءوزى كەرەمەت جەتىستىك.

«ال ءبىز ءۇشىن ولار ءبىرىنشى ءنومىرلى - The world's best. شوۋ كەزىندەگى كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى وسىنىڭ دالەلى. ديماش كورەرمەندەردى ونەرىمەن جاۋلاپ الدى، قازىلار ونى جەڭىسكە باستى ۇمىتكەر دەپ ەسەپتەدى. Twitter بەتىندەگى كونكۋرستىڭ رەسمي پاراقشاسىندا «سىزدەر داۋىس بەردىڭىزدەر جانە سۇيىكتى ارتىستەرىڭىز تاڭدالدى. قۇتتىقتايمىز!» دەپ حابارلاندى. دانەليا مەن ديماشتى كەزەكتى كەزەڭ - كەزەكتى كونكۋرسپەن قۇتتىقتايمىن! جارايسىڭدار، ءبىز سەندەردى ماقتان تۇتامىز. سەندەردىڭ بولاشاقتارىڭ جارقىن بولاتىنىنا كامىل سەنەمىن. The world's best كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازى ءۇندىستاندىق جاس پيانينوشى ليديان نادۆاسحارامدى دا قۇتتىقتايمىن جانە ونەر جولىندا تابىس تىلەيمىن!» ، - دەدى مينيستر.

ەسكە سالا كەتسەك، ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن امەريكاداعى «The World's Best» بايقاۋىندا مالىمدەمە جاساپ، بالالارعا جول بەرۋ ءۇشىن شوۋدان كەتەتىنىن ايتقان بولاتىن.

ال دانەليا تولەشوۆا «The World's Best» بايقاۋىنىڭ اقتىق كەزەڭىنە وتپەي، شوۋدىڭ باس جۇلدەسى ءۇندىستاندىق جاس پيانينوشى ليديانا نادحاسۆارامعا بۇيىردى.