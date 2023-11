ديماشتىڭ استاناداعى كونسەرتى شەتەلدىك تەلەارنالاردان كورسەتىلەدى

استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جازدا ەلوردادا وتەتىن «ارناۋ» اتتى جەكە كونسەرتىن شەتەلدىك بىرنەشە تەلەارنا كورسەتەتىن بولادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ەسكە سالا كەتسەك، ديماش قۇدايبەرگەن ا ق ش- تاعى تانىمال ينتەرنەت الاڭداردىڭ ءبىرى - Ranker- دەگى «The Best Singers of All Time» (ءداۋىردىڭ ۇلى انشىلەرى) داۋىس جيناۋ سايىسىنا قاتىسقانىن بۇعان دەيىن حابارلاعان بولاتىنبىز. ءانشى اتالمىش رەيتينگتە ءاۋ باستا ەكىنشى ورىنعا دەيىن كوتەرىلگەنىمەن، كەيىن جۇزدىكتەن شىعىپ قالعان ەدى.

و ك ق- دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ديماشقا اتالمىش ينتەرنەت- ساۋالناماعا قاتىستى سۇراق قويىلدى.

«ءسوزدىڭ شىنى كەرەك، ينتەرنەتتەگى داۋىس بەرۋ بايقاۋىن وقىرماندارىمنان ەستىپ ءبىلدىم. ويتكەنى، مەن ول كەزدە شەتەلدە ءجۇردىم. قىزۋ تالقىعا ءتۇسىپ جاتقان نە داۋىس بەرۋ دەپ قاراپ ەدىم، ىشىندە مەنى مايكل جەكسون، فرەددي مەركيۋري سەكىلدى الەمدىك جۇلدىزدارمەن قاتار قويىپتى. ءبىر جاعىنان، بۇل جاعداي مەنى وتە ەرەكشە سەزىمگە بولەدى. ونداي كىسىلەرمەن دەڭگەيلەس بولۋ ءۇشىن ءالى كوپ تەر توگىپ، ايانباي ەڭبەك ەتۋىم كەرەك. وسى ورايدا داۋىس بەرۋ كەزىندە قولداعان جەرلەستەرىمە، شەتەلدەگى تىڭدارماندارىما شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن. ءبىراق، ول ەشقانداي بايقاۋ نەمەسە جوبا ەمەس، ينتەرنەت جۇيەسىندەگى كىشىگىرىم ساۋالناما عانا بولاتىن. سىزدەردىڭ ماعان دەگەن ماحابباتتارىڭىز بەن نيەتتەرىڭىز وسىندايدا كورىندى. ۇمىتتەرىڭىزدى اقتاۋ ءۇشىن بارىمدى سالىپ، جانىمدى سالىپ، تالماي، تىنباي ەڭبەك ەتە بەرەمىن»، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەن.

باسپا ءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا «قازاقستان» ر ت ر ك ا ق ءتوراعاسى ەرلان قارين استانادا وتەتىن ديماشتىڭ كونسەرتىنە شەتەلدىك تەلەارنالار قازىردىڭ وزىندە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن تىلگە تيەك ەتتى.

«شەتەلدىك تەلەارنالار مەن تەلەراديوكورپوراتسيالار ءارتۇرلى سۇراۋلار جولداپ جاتىر. استانادا وتەتىن وسىناۋ كونسەرت بىرنەشە شەتەلدىك تەلەارنا ارقىلى تارالادى. سول سەبەپتى، اۋديتوريا ۇلكەن. ۇيىمداستىرۋ جۇمىسىن كەڭ اۋقىمدا جۇرگىزگەلى وتىرمىز. ءوز ەلىندە، ءوز الاڭىندا، مىڭداعان فاناتتارىنىڭ الدىندا وتەتىن ديماشتىڭ كونسەرتىنە وراي قولداۋلارىڭىزدى سۇرايمىز»، - دەدى ەرلان قارين.

ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىن و ك ق- دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ديماش قۇدايبەرگەن جاستار جىلى اياسىندا استانادا كونسەرت بەرەتىنىن ايتقان بولاتىن.