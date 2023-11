ديماش ا ق ش- تاعى ينتەرنەت ساۋالناما جايلى: ول ەشتەڭەنى شەشپەيدى

استانا. قازاقپارات - ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن ا ق ش- تاعى تانىمال ينتەرنەت الاڭدارىنىڭ ءبىرى - Ranker- دەگى «The Best Singers of All Time» (ءداۋىردىڭ ۇلى انشىلەرى) ساۋالناماسىندا وزىنە قولداۋ بىلدىرگەن جانكۇيەرلەرىنە العىسىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«بۇگىن امەريكاداعى سايتتاردىڭ بىرىندە مەنىڭ دە اتىم اتالعان ساۋالنامانىڭ جۇرگىزىلگەنىن ءبىلدىم. سىزدەردىڭ داۋىس بەرگەندەرىڭىزگە، قولداۋلارىڭىزعا شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن. الايدا بۇل ساۋالنامانىڭ بەلگىلى ءبىر بايقاۋلارعا، ناگرادالار مەن تەلەۆيزيالىق جوبالارعا تۇك قاتىسى جوق. بۇل تەك ينتەرنەت ساۋالناما جانە ول ەشتەڭەنى شەشپەيدى))) ماعان ءاردايىم قولداۋ ءبىلدىرىپ كەلە جاتقاندارىڭىزعا جانە قازاق حالقىنا زور العىسىمدى ايتامىن. مەنىڭ شىعارماشىلىعىمدى وسىلاي باعالايتىن جانكۇيەرلەردىڭ بولۋى مەن ءۇشىن زور مارتەبە. مەن سىزدەردىڭ فاناتتارىڭىزبىن. Welcome to Kazakhstan! مەن سىزدەردى سۇيەمىن»، - دەپ جازدى ءانشى ينستاگرام پاراقشاسىندا.

ەسكە سالا كەتسەك، ءبىر كۇن بۇرىن ديماش قۇدايبەرگەن ا ق ش- تاعى تانىمال ينتەرنەت الاڭدارىنىڭ ءبىرى - Ranker- دەگى «The Best Singers of All Time» (ءداۋىردىڭ ۇلى انشىلەرى) داۋىس جيناۋ سايىسىندا ۇزدىك وندىقتىڭ قاتارىندا كەلە جاتقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.

الايدا ارادا كوپ ۋاقىت وتپەي، ديماش جۇزدىكتىڭ قاتارىنان شىعىپ قالدى.