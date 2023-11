الماتىدا ورتالىق ازيا تۋرالى ۇزدىك فيلمدەر انىقتالدى

الماتى. قازاقپارات - Clique كينوفەستيۆالى وتكىزگەن ورتالىق ازيا تۋرالى دەرەكتى كينو كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

CADF ورتالىق ازيا تۋرالى دەرەكتى كينو كونكۋرسى لاۋرەاتتارىنىڭ ءتىزىمى Clique فەستيۆالىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا جاريالاندى.

رەجيسسەر زاحيد ماۆانيدىڭ «ءونىمدى اي» («ۋروجاينايا لۋنا»، «Harvest Moon») دەرەكتى فيلمى ۇزدىك كارتينا دەپ تانىلدى. بۇل ونىڭ دەبيۋتتىك تولىق مەتراجدى كارتيناسى. «ءونىمدى اي» باس جۇلدەدەن بولەك، تاعى ءبىر جۇلدەگە يە بولدى - قويۋشى وپەراتور سەباستيان حيريارتتىڭ جۇمىسى ۇزدىك دەپ اتالدى.

دەنيس شابايەۆ «بوتەن جۇمىس» دەرەكتى فيلمى ءۇشىن («چۋجايا رابوتا»، «Not My Job») ۇزدىك رەجيسسەر دەپ تانىلدى. بۇل كارتينادا جاس تاجىك جىگىتى تۋرالى ايتىلادى.

سونداي-اق، قازىلار القاسى قىرعىز رەجيسسەرى ايزادا اليەۆانىڭ «تاقۋا» («وتشەلنيك»، «The Hermit» جانە كانادالىق مود پلانت-حۋسارۋك پەن ماكسيم لاكوست-لەبيدىڭ «بوتانيك» (The Botanist) قىسقا مەتراجدى كارتينالارىن اتاپ ءوتتى.

قازىلار القاسىنىڭ ارنايى سىيلىعىنا «مەن اۋرۋ ەمەسپىن، مەن قىزتەكەمىن» («يا نە بولەن، يا - گەي»، )«I am not sick, I am gay»كارتيناسىمەن الەكسەي گەتمانن يە بولدى. وندا ءوزىنىڭ قىزتەكە ەكەنىن اشىق ايتاتىن دەنيستىڭ وقيعاسى كورسەتىلگەن.