گەرمانيادا ايگىلى ءانشى ەلۆيس پرەسليدىڭ بەينەسى بار باعدارشامدار ورناتىلدى

Der "King of Rock’n’Roll" gibt im hessischen #Friedberg den Weg frei: Seit dieser Woche zeigen gleich drei Fußgängerampeln den Umriss von #Elvis #Presley. Passenderweise sind die Signalanlagen rund um den Elvis-Presley-Platz der Stadt zu finden. Presley (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als #Soldat in Friedberg stationiert und lebte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim. In beiden Städten ist der "King" daher ein großes Thema.

Публикация от News von ZDF heute (@zdfheute) 5 Дек 2018 в 4:53 PST