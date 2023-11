كامشاتتار قالىڭدىعىنا ءسوز سالعان جىگىتكە كومەكتەسكەن

استانا. قازاقپارات - سينگاپۋردە قىزىق وقيعا ورىن الدى.

جىگىت كوڭىل جاراستىرعان قالىڭدىعىنا قالا ماڭىنداعى سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىندا ءسوز سالعان. سول كەزدە سۋدان ءبىر توپ كامشات شىعىپ، ەكەۋىنىڭ قاسىنا بارعان.

ال قالىڭدىق بولسا جۇزىكتى ءبىر كورىپ، كامشاتتاردى ءبىر كورىپ تاڭ-تاماشا بولعان. قالىڭدىعىنىڭ كامشاتتاردى جاقسى كورەتىنىن بىلەتىن جىگىت بويجەتكەندى ادەيىلەپ سۋ قويماسىنىڭ قاسىنا الىپ بارعان. ال بۇل ءساتتى فوتوگراف سۋرەتكە ءتۇسىرىپ العان.

#MorningAddiction Singapore's famous urban otters have delighted two British otter fans by photobombing their marriage proposal. Jordan Doyle and Mary Lister had gone out otter-watching with a wildlife photographer when the animals appeared.#AroundTheWorld pic.twitter.com/FrzRLjcjGz