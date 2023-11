قىتاي تەلەارناسىنىڭ جاڭالىق جۇرگىزۋشىسى ادام بولماي شىقتى

استانا. قازاقپارات - «شينحۋا» اقپاراتتىق اگەنتتىگى قىتايلىق Sogou ينتەرنەت-كومپانياسىمەن بىرگە تەلەجۇرگىزۋشى قىزمەتىن اتقاراتىن جاساندى ينتەللەكتى تانىستىردى.

بۇل تۋرالى Iz.ru سايتىنا سىلتەمە جاساعان NUR. KZ حابارلايدى.

بۇل تۇساۋكەسەر ۋچجەندا ينتەرنەتتى باسقارۋعا دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنسياسى اياسىندا ءوتتى.

قۇراستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ادامنىڭ ميميكاسىن، سويلەۋ مانەرى مەن داۋىسىن، سونداي-اق، ەموتسيالارىن ساراپقا سالا الادى.

تەلەباعدارلامانى دايىنداۋ ءۇشىن ءتىرى جۇرگىزشى مەن ءماتىندى قويۋ قاجەت. سوندا گولوگرامما ناقتى «باستاپقى» ۇلگىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن كوشىرە وتىرىپ، اقپاراتتى ۇسىنا الادى.

كونفەرەنسيادا قىتايدا تانىمال تەلەجۇرگىزۋشى تسيۋ حاونىڭ گولوگرافيالىق «ەگىزى» ۇسىنىلدى. تۇساۋكەسەر كەزىندە ۆيرتۋالدى جۋرناليست جاساندى ينتەللەكت جۇمىسىنىڭ تەحنولوگياسى مەن قۇرىلىمى تۋرالى ايتىپ بەردى.

يدەيا اۆتورلارىنىڭ سوزىنشە، ساندى تەلەجۇرگىزۋشىلەردىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى 24 ساعات، ەش دەمالىسسىز جۇمىس ىستەۋى بولىپ تابىلادى. سونداي-اق، باعدارلاما ەشقانداي قاتە جىبەرمەيدى.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW