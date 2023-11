استانادا يسلام قارجى اپتالىعى ءوتىپ جاتىر

استانا. قازاقپارات - استانادا يسلامدىق قارجىلاندىرۋ بويىنشا «Islamic Finance Week»اپتالىعى وتۋدە، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ ۇيىتقى بولۋىمەن ءوتىپ جاتقان اپتالىق اياسىندا قازاقستاندا جانە الەمدە يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى دامىتۋدىڭ يندۋسترياسى، قارجى سالاسىنىڭ كاسىبي ماماندارىنا ارنالعان ديالوگتىق الاڭ جانە ا ح ق و بازاسىندا يسلامدىق قارجىلاندىرۋ ينفراقۇرىلىمىن قۇرۋعا ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەلدەر ءوتىپ جاتىر.

«يسلام قارجى اپتالىعى اياسىندا قازاقستانعا العاش كەلۋىم. ءبىزدىڭ ماقسات - قارجى سالاسىن شاريعات ەرەجەسىنە ساي جۇرگىزۋ جانە دامىتۋ. مەن يسلام قارجى جۇيەسى بارلىق مۇسىلمان حالقى ءۇشىن جاقسى مۇمكىندىك دەپ ەسەپتەيمىن. تەك قازاقستان ەمەس، ورتالىق ازيا ەلدەرى ءۇشىن دە سولاي. يسلام قارجىلاندىرۋ جۇيەسى بۇگىندە ازيا، ەۋروپا ەلدەرىندە جوعارى قارقىنمەن ىلگەرىلەۋدە. ءبىز وقىتىپ جاتقان كۋرس - يسلام قارجى ينستيتۋتى بەكىتكەن شاريعات ستاندارتتارىنا ساي وقىتاتىن، ارنايى ازىرلەنگەن باعدارلاما. بۇل باعدارلاما الەمنىڭ 5 ەلىندەگى يسلام قارجىلاندىرۋ سالاسىندا قولدانىلادى. وسى تۇرعىدا قازاقستان بيلىگى دە ەلدەگى بارلىق يسلام بانكتەرىندە وسى جۇيەنى قابىلداپ، ەنگىزەدى دەگەن ۇمىتتەمىز» ، - دەدى Islami Pakistan جانە Summit Bank Limited بانكتەرىنىڭ شارياتتى باقىلاۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى يرشاد احماد الياح.

اپتالىق بارىسىندا ا ح ق و- نىڭ ۇزدىكسىز كاسىبي دامۋ بيۋروسى حالىقارالىق بۋحگالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت ۇيىمى يسلام قارجى ينستيتۋتىمەن بىرىگىپ (AAOIFI) «Certified Islamic Professional Accountant» (CIPA) اتتى بىلىكتىلىك كوتەرۋ سەمينارىن ۇيىمداستىرىپ وتىر. CIPA - يسلام قارجى ينستيتۋتى ەسەپ جۇرگىزۋ سالاسىنداعى بانكتىك وپەراتسيالاردىڭ بارلىق ءتۇرى قامتىلعان، يسلامدىق ساقتاندىرۋ مەن ينۆەستيتسيالاندىرۋداعى الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعان باعدارلاما.

«مەن شاريعاتتى باقىلاۋ مامانى رەتىندە يسلامدىق قارجىلاندىرۋداعى ادامي كاپيتالدىڭ دامۋى مەن ونىڭ پروبلەمالارى تۋرالى ءسوز قوزعادىم. سول سياقتى يسلامدىق قارجىلاندىرۋدىڭ شاريعات ستاندارتتارىنا ساي جۇمىس ىستەۋ نەگىزدەرى تۋرالى ايتتىم. قاتىسۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى مەن سۇراقتارى كوپ، سوعان قاراعاندا قولداۋ تابادى دەپ ويلايمىن. كۋرس ءۇش كۇنگە سوزىلادى، الدا ءالى ەكى كۇن بار» ، - دەدى يسلام قارجى ينستيتۋتىنىڭ كاسىبي دامۋ جونىندەگى جەتەكشىسى فارحان نۇر.

قارجىلىق اپتالىق جۇمىسىنا قارجى ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى مەن بانك جەتەكشىلەرى، سونداي- اق بۋحگالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت قىزمەتى قىزىقتىراتىن سالا ماماندارى قاتىسۋدا.

ايتا كەتەيىك، Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) - يسلام قارجى مەكەمەلەرى ءۇشىن شاريات ستاندارتتارىن دامىتۋ مەن قولداۋ ماقساتىندا باحرەيندە نەگىزدەلىپ قۇرىلعان كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم.

ال، CIPA - يسلامدىق قارجىلاندىرۋ بويىنشا ادامي رەسۋرستاردىڭ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ مەن دامىتۋعا باعىتتالعان باعدارلاما.

ەسكە سالا كەتەيىك، احقو ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 29 - قىركۇيەگىندە Global Islamic Finance Awards (GIFA) - يسلامدىق قارجىلاندىرۋ سالاسىنداعى ەڭ ايتۋلى سىيلىقپەن ماراپاتتالدى. ول «يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى ينستيتۋتسيونالدىق قولداۋ» ، «يسلامدىق قارجىلاندىرۋ ساياساتىن ازىرلەۋ» جانە «ادامي كاپيتالدى دامىتۋداعى باستاما» نوميناتسيالارى بويىنشا ۇزدىك دەپ تانىلدى.