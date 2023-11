توتىقۇس وزىنە كومەكتەسپەك بولعان قۇتقارۋشىلاردى بالاعاتتاعان

استانا. قازاقپارات - لوندوندا ءۇيدىڭ شاتىرىنا كەپتەلىپ قالعان توتىقۇس كومەككە كەلگەن قۇتقارۋشىلاردى بالاعاتتاعان.

شاتىرعا كوتەرىلگەن قۇتقارۋشىلاردىڭ ءبىرى توتىقۇستى شوشىتىپ الماۋ ءۇشىن وعان «مەن سەنى جاقسى كورەمىن» دەگەن. توتىقۇس تا وسى ءسوزدى قايتالاپ، سودان كەيىن بالاعاتتاپ جىبەرگەن.

توتىقۇس ءۇش كۇن بويى كورشى ءۇيدىڭ شاتىرىندا وتىرعان. قوجايىنى قۇستى تومەن تۇسۋگە كوندىرە الماعاننان كەيىن ءورت سوندىرۋشىلەردى شاقىرعان.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton