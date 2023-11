قوستانايدا قىتاي تراكتورلارى قۇراستىرىلادى

استانا. قازاقپارات - بۇگىندە قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ باستاعان دەلەگاتسيا جۇمىس ساپارىمەن قىتايدىڭ بەيجىڭ قالاسىندا ءجۇر.

قۇرامىندا «Allur Group» ا ق، «ايتەي گرۋپپ» حولدينگى» كومپانياسى جانە «قازازوت» ا ق وكىلدەرى بار قوستانايلىق دەلەگاتسيا قىتايلىق ارىپتەستەرىمەن بولاشاق ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر وتكىزدى.

قازىر قىتايلىق س م س (China National Machinery Imp. Exp. Corp.) مەملەكەتتىك كومپانياسىنىڭ «Allur Group» اق- نىڭ كاپيتال ۇلەسىنە يە بولۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقانى بەلگىلى. ارحيمەد مۇحامبەتوۆ اتالعان كومپانيا جەتەكشىسىمەن س م س- ءدىڭ تاياۋ ارادا Allur Group قۇرامىنا كىرۋ جوسپارى تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. ءىستىڭ تۇبەگەيلى اياقتالۋى بيىلعى قازان ايىنا جوسپارلانىپ وتىر. بۇل جونىندە وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى. «Allur Group- ءدىڭ» ەنشىلەس كومپانياسى «اگروماشحولدينگ KZ» ا ق- نىڭ باسشىلىعى قىتايلىق YTO Group Corporation جەتەكشىلەرىمەن جۇزدەستى. كومپانيا قوستاناي قالاسىندا ت م د نارىعىنا باعىتتالعان جاڭا تراكتور زاۋىتىن سالۋعا نيەتتى ەكەنىن ءبىلدىردى. YTO Group Corporation - نەگىزى 1955 -جىلى قالانعان «Sinomach» كورپوراتسياسىنىڭ ەنشىلەس كاسىپورىنى. ول ق ح ر جانە الەمدەگى ماشينا قۇراستىرۋ، تراكتورلار ءوندىرىسى، اۋىلشارۋاشىلىعى مەن قۇرىلىس تەحنيكالارىن شىعاراتىن ەڭ ءىرى كومپانيانىڭ ءبىرى. وسى جىلدىڭ 6-9 شىلدەسى ارالىعىندا بەيجىڭ قالاسىندا وتكەن قازاق- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسى كەزىندە «اگروماشحولدينگ KZ» اق قازاقستاندا «YTO» تراكتورلارىن قۇراستىرۋ جونىندە ارىپتەستىك مەموراندۋمىنا قول قويعان بولاتىن.

كومپانيا وكىلدەرى وسى ماسەلە جونىندە تاياۋ ارادا قازاقستانعا كەلىپ قايتپاق. قىتايلىق تاراپ وبلىستا ماشينا قۇراستىرۋ سالاسىنان باسقا جان- جاقتى استىق وڭدەۋ جوبالارى بويىنشا دا مول قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. سونىڭ ءبىرى بۇگىندە قازاقستاندىق «BioGrain» ج ش س مەن قىتايلىق ارىپتەس- كومپانيالار Myande Group Co.، Ltd. جانە Beijing Municipal Construction Group Co.، Ltd. اراسىندا بىرلەسكەن جوبالار توڭىرەگىندە بەلسەندى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. كومپانيا باسشىلارى جاقىن ارادا قوستانايداعى يندۋستريالىق ايماقتا جۇزەگە اساتىن مەگا جوبانىڭ قۇنى 300 ميلليون ا ق ش دوللارى ەكەنىن العا تارتۋدا. كەلەسى جوبا قازاقستاندا ءوندىرىس كولەمى جىلىنا 500 مىڭ توننا بولاتىن DN5 پەنتامەتيلەنديامين (نەيلون) ءوندىرىسىن قولعا الۋ جانە جىلىنا 2,3-2,5 ميلليون توننا بيداي مەن جۇگەرى وڭدەۋدى جۇزەگە اسىراتىن بولادى. جوبانىڭ باستاپقى قۇنى 2-2,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر. بۇل كەلىسسوزدەرگە وتاندىق «قازازوت» ا ق مەن قىتايلىق Cathay Industrial Biotech Ltd جانە CITIC Construciton Co. Ltd. كومپانيالارى ۇيتقى بولۋدا.

ايتا كەتۋ كەرەك، CITIC (China International Trust and Investment Corporation) ، ياعني مۇلىكتى باسقارۋ جونىندەگى قىتاي حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى «اسپان استى» ەلىندەگى بىردەن ءبىر ءىرى ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسيا بولىپ سانالادى. سونداي- اق بەيجىڭدەگى كەزدەسۋ كەزىندە وبلىس باسشىلىعى ايماقتىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرى، ەكونوميكالىق الەۋەت جانە مەملەكەتتىك قولداۋلار جونىندە تانىستىرىلىم جاسادى. ۇسىنىلاتىن بارلىق مۇمكىندىكتەر مەن ينۆەستيتسيالىق قولايلى كليماتتى ەسكەرگەن قىتايلىق تاراپ الداعى جوبالاردىڭ ءساتتى جۇزەگە اسىرىلاتىنىنا نيەت تانىتتى.

وبلىس اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ باستاعان قوستانايلىق دەلەگاتسيانىڭ قىتايداعى جۇمىس ساپارى اپتا سوڭىنا دەيىن جالعاسادى. بەيجىڭدە SANY GROUP Co. Ltd.، SINOTRUK Limited International جانە Hanteng Auto Co. Ltd. كومپانيالارىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان. سونداي- اق قازاقستاندىق تاراپ انحوي پروۆينتسياسىنىڭ حەفەي قالاسىندا تەلەديدار وندىرىسىمەن تانىمال HKC Corporation Limited كومپانياسىنىڭ زاۋىتىنا بارادى. ەسكە سالساق، HKC Corporation Limited كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى قوستاناي وبلىسىندا تەلەديدار ءوندىرىسىن قولعا الۋ ماقساتىمەن بيىلعى تامىز ايىنىڭ باسىندا يندۋستريالىق ايماقتى ارنايى كورىپ قايتقان بولاتىن.

ءنازيرا جارىمبەت، «ەگەمەن قازاقستان» قوستاناي