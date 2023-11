الەم چەمپيوناتىنان كەيىنگى فرانسياداعى تارتىپسىزدىك ورىن الدى

استانا. قازاقپارات - فرانسيا فۋتبولدان الەم چەمپيونى اتانعاننان كەيىن، ونى تويلاۋ كەزىندە بۇل ەلدەگى بىرنەشە قالادا تارتىپسىزدىك بولدى، دەپ حابارلادى ريا نوۆوستي جەرگىلىكتى ب ا ق وكىلدەرىنە سىلتەمە جاساپ.

Parisien باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، پاريجدەگى ەليسەي الاڭدارى اۋدانىندا تارتىپسىزدىك ورنادى. جانكۇيەرلەر سورەلەردى، دەكوراتسيالاردى قيراتىپ، بوتەلكە لاقتىرعان. پوليتسيانىڭ كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز قولدانۋىنا تۋرا كەلدى، كەيىن بۇزاقىلاردى قۋۋ ءۇشىن سۋاتقىش ماشينا دا پايدالاندى.





France Info راديوستانسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ليوندا دا پوليتسەيلەر جانكۇيەرلەرگە قارسى كوزدەن جاس اعىزاتىن گازدى قولدانعان، ولار فان-زوناعا جاقىن ماڭدا پوليتسەيلەرگە بوس بانكالاردى لاقتىرعان. كەيىن ءورت سوندىرۋشىلەر بريگاداسى كەلىپ، ورتەلگەن قوقىس باكتارىنداعى قىزىل جالىندى ءسوندىردى.





مارسەلدە پوليتسەيلەر تۇتىندەتكىش سناريادتار مەن پەتاردالاردى اتۋعا جول بەرمەدى، سەبەبى ولاردى قولدانۋعا بۇل ەلدە تىيىم سالىنعان. جەتى ادام ۇستالدى.





ايتا كەتەيىك، فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى رەسەيدە ءوتتى. فرانسيا قۇراماسى تاريحتا ەكىنشى رەت چەمپيون اتاندى، كوماندا فينالدا حورۆاتيا قۇراماسىن جەڭدى. كەزدەسۋ جەكسەنبىدە ماسكەۋدەگى «لۋجنيكي» ستاديونىندا ءوتىپ، 4:2 ەسەبىمەن اياقتالدى.

Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI