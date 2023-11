گولوۆكين قارسىلاستارىنا: مەنىڭ بەلدىكتەرىمدى الۋعا تىرىسىپ كورىڭدەر

استانا. قازاقپارات - كارسونداعى (ا ق ش، كاليفورنيا شتاتى) StubHub Center ارەناسىندا گەننادي گولوۆكين قارسىلاسى ۆانەس مارتيروسياندى جەڭگەننەن كەيىنگى اسەرىمەن ءبولىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«مەن رينگكە قايتا شىقتىم جانە ءوزىمدى وتە جاقسى سەزىنىپ تۇرمىن. ماعان قولداۋ بىلدىرگەن قازاقستانداعى بارشا دوستارىما، جانكۇيەرلەرىمە العىسىمدى ايتامىن»، - دەدى گولوۆكين.

سونىمەن قاتار ول بۇگىنگى قارسىلاسى جايىندا دا جاقسى لەبىزىن جەتكىزدى.

«ۆانەس - ول تالاپتى بوكسشى، شارشى الاڭدا بىرنەشە جاقسى سوققىلارىن دارىتا الدى. ءبىرىنشى راۋندتان كەيىن بۇل كەزدەسۋ وڭايعا تۇسپەيدى دەگەن ويعا دا كەلدىم. الايدا جەكپە-جەكتى ەكىنشى راۋندتا اياقتاۋعا قاۋقارلى بولدىم»، - دەدى GGG.

مۇنىمەن قوسا ول 5 -مامىر كۇنى ءوتۋى ءتيىس بولعان جەكپە-جەككە قاتىستى ساۋل «كانەلو» الۆارەسكە قاراتىپ ۇندەۋ جاسادى.

«مەن كەز كەلگەن قارسىلاسقا دايىنمىن. ەگەر دە «كانەلو» جەكپە-جەككە دايىن بولسا، مەن دە دايىنمىن. مەن كوپ جىلدار بويى چەمپيوندىعىمدى ساقتاپ كەلەمىن. مەنىڭ بەلدىكتەرىمدى العىلارىڭ كەلە مە؟ وندا جەكپە-جەككە شىعىپ، تىرىسىپ كورىڭىزدەر»، - دەدى گەنادي گولوۆكين.

بۇدان بولەك گەننادي جانكۇيەرلەرىنە بىرنەشە تىلدە الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ءوز العىسىن ايتىپ ۇلگەردى.

«قولداۋ جاساعانداردىڭ بارلىعىنا ۇلكەن راحمەت! Thanks a lot to all my fans for your support! Muchas gracias!» ، - دەپ جازدى GGG.

فوتو: vk.com/ggolovkin