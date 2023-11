ديماش قۇدايبەرگەن العاش رەت قارىنداسىمەن بىرگە ونەر كورسەتتى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن ەلباسىمىز نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى كونسەرتىندە ديماش قۇدايبەرگەن قارىنداسى راۋشانمەن بىرگە ساحناعا شىقتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«دوستارىم، ونەرىمىزدىڭ اسپانىنا تاعى ءبىر جۇلدىز جارقىراپ شىقتى! بۇگىن ەلباسىمىز نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى كونسەرتىندە ديماش قۇدايبەرگەن قارىنداسى راۋشانمەن ساحناعا شىقتى. دۋەت سەلين ديوننىڭ All by Myself حيتىن ورىنداپ، تىڭدارمانداردىڭ كوڭىلىنەن شىقتى. ناعىز تابيعي دارىن، براۆو! راۋشاندى ساحناداعى تۇڭعىش قادامىمەن قۇتتىقتاپ، اق جول تىلەيمىن!»، - دەپ جازادى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى ءوزىنىڭ پاراقشاسىندا.

ەسكە سالايىق، ديماش قۇدايبەرگەن وتكەن جىلى قىتايدىڭ «Singer2017» ءان بايقاۋىنا قاتىسىپ 2-ورىندى جەڭىپ الدى. سونداي-اق، وتانداسىمىزدىڭ ەرەكشە داۋىسى قىتايلىق تىڭدارمانداردىڭ جۇرەگىن جاۋلاپ، از ۋاقىتتا سول ەلدەگى ەڭ تانىمال انشىگە اينالدى.