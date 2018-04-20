ماسكەۋدە تەرەزەدەن قۇلاعان قىزدىڭ اناسى شىندىقتى ايتتى
«مەنىڭ قىزىم توميريس بايسافا ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ 4 -كۋرس ستۋدەنتى. سۇلۋ بويجەتكەن، سپورتشى، اعىلشىن، نەمىس ءتىلىن وقىپ، ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە دايىندالىپ جۇرگەن. تالعامى بيىك قىز. ۋنيۆەرسيتەت ءبىتىرۋ كەشىنە كويلەك ساتىپ الىپ، بولاشاعىنا كوپ جوسپار قۇرىپ جۇرگەن. جاۋاپسىز ماحابباتتىڭ ماشاقاتىن تارتقان جوق. بولمەسىندەگى كومپيۋتەرىندە ديپلومدىق جۇمىسىنىڭ تورتتەن ءۇش بولىگىن جازىپ قويعان. قايعىلى وقيعا بولاتىن كەشكە دە جوسپارى بولعان. ول مۋرتۋزالي مەدجيدوۆپەن 2 جىلدان بەرى كەزدەسىپ جۇرگەن. ەكەۋى ءبىر گرۋپپادا وقيدى. بۇل تۋرالى اينالاسىنداعىلاردىڭ ءبارى بىلگەن. ول مەنىڭ قىزىما ۇزاق ۋاقىت ءسوز سالىپ جۇرگەن. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ، بارلىق كۋاگەرلەر جاۋاپ بەرىپ جاتىر. قازىر مەنىڭ بار ويىم قىزىمدا. ءبىراق بىرەۋلەر مەنىڭ ۇنسىزدىگىمدى باسقاشا ءتۇسىنىپتى» - دەگەن جاننا احمەتوۆا جاعىمسىز پىكىر جازىپ، جەل ءسوزدى كوبەيتكەن جەلى قولدانۋشىلارىنا رەنجۋلى ەكەنىن دە جەتكىزدى.
Люди! Пора прояснить ситуацию. Я не писала по данной ситуации ни слова, не давала комментариев, не собирала деньги, не выступала на телевидении, не просила сочувствия. У меня горе. Мое человеческое материнское личное горе. Я никого сюда не пускаю. Так чего вы решили залезть сюда грязными сапожищами, считать мои деньги, давать мне Советы, комментировать меня, мою семью, мою дочь. Вам кажется что я вас в комментариях не вижу, вы дублируете свои сообщения в дайрект, чтоб наверняка. Я вас вижу и запомнила. Я не удалила фото Томпи с комментариями, я его заархивировала. Когда мы выкарабкаемся из этой бездны, я обязательно напишу вам -сущности. По другому я вас назвать не могу. И деньги вы заберите себе, и чтоб вы знали об этих миллионах-это 125000 тенге. Правда для этого вам придётся упасть с 4 этажа. И рассказать мне потом, куда мне их засунуть. Спасибо всем кто пишет ответы этим странным сущностям пишущих комментарии. Теперь по ситуации. Моя дочь Байсафа Томирис студентка 4 курса одного из лучших вузов мира МГИМО, красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру этого же вуза, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У неё в комнате стоит не выключенный комп с написанной 3/4 дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым, он ее одногруппник, встречались уже 2 года, об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки. Что касается следствия, оно идёт. Все свидетели дают показания. Если вдруг вы ВСЕЗНАЮЩИЕ люди, знаете кто в ответе за случившееся, что мне делать, куда поехать и как дальше жить, напишите мне. Вы наверняка знаете Почему моя 100% здоровая доченька сейчас на волоске между ... Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но кто -то мое молчание расценил как сокрытие каких то фактов. Друзьям огромное спасибо. Я молюсь за всех 🙏 #томпимыстобой #tompiamanesen
Намечается вечеринка? Не знаете что надеть? И время вечеринки день? Вроде бы с вечером все понятно, особенно если заявлен Дресс код. На самом деле мы не обращаем внимания, но правилам дресс кода мы подчиняемся гораздо чаще чем думаем сами. Например ходим в спорт зал-дресс код-форма, баня-простынь, прогулка с детьми около дома-удобные штаны. Дресс код, это свод правил, требуемых для посещения определённого мероприятия. Если в приглашение не указан рекомендуемый Дресс код, то ориентируйтесь на место, время, сезон года, погоду, освещенность, покрытие пола, количество людей и статус проводимого мероприятия- это вкратце то что рекомендую лично я. #milano #fourseasonsmilan #streetstyle #brekfeast