مالايزيا ۋنيۆەرسيتەتى قازاقستانعا وقۋ گرانتتارىن ۇسىندى

استانا. قازاقپارات - مالايزيا مالايزيا عىلىم جانە تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى ۋنيۆەرسيتەتى وقۋ گرانتتارىن ۇسىندى

مالايزيا عىلىم جانە تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى (Malaysia University of Science and Technology) - جاراتىلىستانۋ، ينجينيرينگ جانە بيزنەس سالاسىنداعى بارلىق باعدارلامالارىندا ءبىلىم بەرەتىن مالايزيانىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتى بولىپ تابىلادى.

2000 -جىلى ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنىڭ (MIT) قولداۋىمەن قۇرىلدى. سوندىقتان بارلىق ۋنيۆەرسيتەتتىك باعدارلامالار، بولاشاق كاسىپورىندار مەن جۇمىس ورىندارىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسەپكە الا وتىرىپ، MIT ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋ ستيلىنە ۇقساستىرىلىپ جاسالدى. بۇگىنگى تاڭدا كوپتەگەن تۇلەكتەر الەمنىڭ جەتەكشى كورپوراتسيالارىندا جۇمىس ىستەيدى: تاياۋ شىعىستان قىتايعا، سينگاپۋردان اۆسترالياعا دەيىن.

ماگيستراتۋرادا وقىعىسى كەلەتىن ۇمىتكەرلەر ءۇشىن ۋنيۆەرسيتەت - 5 ورىن ۇسىنادى.

ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:

1. باكالاۆر ديپلومىنىڭ CGPA 2.5 (ەگەر 4 باللدىق باعالاۋ جۇيەسى بولسا) نەمەسە CGPA 3.2 (ەگەر 5 باللدىق باعالاۋ جۇيەسى بولسا) جانە ودان جوعارى؛

2. ەگەر CGPA 2.5-تەن (ەگەر 4 باللدىق باعالاۋ جۇيەسى بولسا) نەمەسە CGPA 3.2-دەن (ەگەر 5 باللدىق باعالاۋ جۇيەسى بولسا) تومەن بولسا، ءتيىستى سالادا 5 -جىلدان كەم ەمەس جۇمىس تاجىريبەسىن تالاپ ەتىلەدى؛

3. IELTS 6.0 نەمەسە TOEFL 550 جانە ودان جوعارى؛

ماماندىقتار ءتىزىمى:

Master of Business Administration

Master of Science in Construction Engineering and Management

Master of Science in Energy and Environment

Master of Science in Information Technology

Master of Science in Systems Engineering and Management

Master of Science in Transportation and Logistic.

قۇجاتتاردى تاپسىرۋ مەرزىمى: 2018 -جىلدىڭ 23 -ساۋىرىنە دەيىن

ءوتىنىش بەرۋشىلەر كەلەسى قۇجاتتاردى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعىنا» ا ق- عا تاپسىرۋلارى كەرەك:

1. پاسپورتتىڭ ءتۇپنۇسقاسى مەن ءبىرىنشى بەتىنىڭ كوشىرمەسى؛

2. ورتا مەكتەپتى بىتىرگەنى تۋرالى كۋالىكتىڭ ءتۇپنۇسقاسى مەن كوشىرمەسى؛

3. باكالاۆر ديپلومى مەن ترانسكريپتسياسىنىڭ ءتۇپنۇسقاسى جانە اعىلشىن تىلىنە اۋدارىلىپ نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان كوشىرمەسى؛

4. IELTS نەمەسە TOEFL ءتىلىن ءبىلۋ تۋرالى سەرتيفيكات؛

5. تولتىرىلعان ساۋالناما (فوتوسۋرەتپەن بىرگە)؛

6. ەڭبەك كىتاپشاسىنىڭ ءتۇپنۇسقاسى جانە اعىلشىن تىلىنە اۋدارىلىپ نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان كوشىرمەسى(تالاپ ەتىلەتىن دەڭگەيدەن تومەن دەڭگەيلى ۇمىتكەرلەر ءۇشىن)؛

7. سەرتيفيكاتتار، ماداقتاما قاعازى (ەگەر بولسا).

ءتۇپنۇسقالىق قۇجاتتار سالىستىرۋدان كەيىن قايتارىلادى.

گرانت تەك وقۋ شىعىندارىن قامتيدى.

قۇجاتتار تەزتىكپەگە تىگىلەدى. تەزتىكپە مۇقاباسىندا اتى-ءجونى، مەكەنجايى، بايلانىس تەلەفونى، ەلەكتروندى مەكەنجايى، ج و و اتاۋى مەن ماماندىق كورسەتىلۋ قاجەت. قۇجاتتار تولىق بولعان جاعدايدا عانا كەلەسى مەكەنجاي بويىنشا قابىلدانادى: استانا ق.، سول جاعالاۋ، ماڭگىلىك ەل د- لى، 8، «التىن وردا» بيزنەس ورتالىعى، 5-قابات، 507-كابينەت.

سۇراقتارىڭىز تۋىنداعان جاعدايدا، مىنا بايلانىس نومىرلەر ارقىلى حابارلاسۋىڭىزعا بولادى:

249396(7172)7+، 769092، 769104، 769044

مالايزيادا تۇرۋ

1 ا ق ش دوللارى - 3.91 مالايزيالىق رينگيت (RM)

مالايزيادا تۇرۋدىڭ قۇنى تۋرالى جالپى اقپارات (ستۋدەنتتەردىڭ تۇرۋى، تاماقتانۋى، ۆيزاسى جانە ت. ب. )

ستۋدەنتتەرگە ارنالعان جاتاقحانادا تۇرۋ، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر ەسەپكە الىنباعاندا RM 400، تاماقتانۋ RM 7 تۇرادى. ۆيزاعا ءوتىنىم بەرۋ 750 ا ق ش دوللارى، دەپوزيت - 360 ا ق ش دوللارى(ۋنيۆەرسيتەتكە تولەنەدى)، تىركەۋ الىمى - 200 ا ق ش دوللارى.

تۇرمىستىق شىعىندار

قۇنى (RM)

دەپوزيت (ءبىر رەتتىك، قايتارىلاتىن) - 1600 - 2400

اي سايىنعى اقى - 800 - 1200

ينتەرنەت - 200

سۋ جانە ەلەكتر ەنەرگياسى - 180-300(پايدالانۋعا بايلانىستى)

تاماق تانۋ - 6-25

جولعا كەتەتىن شىعىن - اۋەجايدان جاتاقحاناعا دەيىن - 70

قالا بويىنشا - 30