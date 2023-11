ەلوردالىق وقۋشى بىرنەشە شەتەلدىڭ ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا قابىلداندى

استانا. قازاقپارات - استاناداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان № 9 «زەردە» مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى گەرمانيا، قىتاي، كيپر، كاتاردىڭ ج و و- لارىنا وقۋعا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات قالا اكىمدىگىنىڭ سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

نۇرالى سارباقىش «زەردە» مەكتەبىنىڭ 11- سىنىبىنىڭ وقۋشىسى.

7- سىنىپتا وسى مەكتەپكە تەست تاپسىرۋ ارقىلى كونكۋرستان ءوتىپ قابىلدانعان. وقۋشى قالالىق، رەسپۋبليكالىق پاندىك وليمپيادالارعا قاتىسىپ جۇلدەلى ورىنداردان كورىنگەن.

نۇرالىنىڭ فيزيكا سالاسىنا قۇشتارلىعى جوعارى ەكەنىن وسى مەكتەپتىڭ فيزيكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى حاتاب قامبار بايقاعان. ۇستازى شاكىرتىنە فيزيكا سالاسىنىڭ سان قىرىن قاراپايىم تىلمەن تۇسىندىرە وتىرىپ، وقۋشىنىڭ عىلىمعا دەگەن قۇشتارلىعىن، ىنتاسىن وياتقان.

قازىرگى كۇندە نۇرالى شەتەلدىڭ التى جوعارى وقۋ ورنىنا ءوتىنىش بەرىپ، تورتەۋىنەن «وقۋعا قابىلداندىڭ» دەگەن جاعىمدى جاڭالىق الىپ وتىر. اتاپ ايتار بولساق ول

گەرمانيا (European University of Lefke)،

قىتاي (University of Science and Technology of Shanghai Jiao Tong)،

كيپر (Beijing Institute of Technology)،

كاتاردىڭ (Carnegie Mellon University) ج و و- لارىنىڭ جولداماسىن يەلەنگەن. ەندى تەك الدىندا تاڭداۋ تۇر. ەڭ قيىنى دا سول بولماق.

«مەن قازىرگى كەزدە فينليانديا ەلىنىڭ ۋنيۆەرسيتەتىنەن، سوسىن نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاۋابىن كۇتىپ وتىرمىن. ال ا ق ش- تىڭ ج و و- نا بەرگەن ءوتىنىشىم قاناعاتتاندىرىلمادى. وعان قاتتى وكىنىش ءبىلدىرىپ وتىرعانىم جوق. نەگىزى ءوزىم ىشىمنەن شەشىم دە قابىلداپ قويدىم، وسى ەلدەردىڭ ىشىنەن گەرمانيانى تاڭداپ وتىرمىن»، - دەدى نۇرالى سارباقىش.