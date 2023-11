ديماش قۇدايبەرگەن «سلاۆيان بازارى» بايقاۋىنا قازىلىق ەتەدى

استانا. قازاقپارات - ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن «سلاۆيان بازارى» بايقاۋىندا جەڭىمپازدى انىقتايتىن قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا ەنەتىن بولدى.

ءانشى بۇل تۋرالى ينستاگرامداعى پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا ءتىلشىسى.

«بۇل بايقاۋ مەنىڭ ومىرىمدە وتە ماڭىزدى ءرول اتقاردى. حالىقارالىق بىرنەشە بايقاۋدا توپ جارىپ، ءار ءتۇرلى كونسەرتتەرگە، قازاقستان مەن شەتەلدەگى ءبىرقاتار ت ۆ جوبالارعا قاتىسقاننان كەيىن، «سلاۆيان بازارىندا» جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلگەننەن سوڭ ءدال سول بەلارۋستە مەن ءوزىمدى تانىمال ءانشى رەتىندە سەزىنگەن ەدىم. مەن وسى بايقاۋدى، ۇلكەن ساحناعا جول اشىپ، ءوز ەلىمنىڭ مادەنيەتىن پاش ەتۋگە مۇمكىندىك بەرگەن ەلدى قاتتى جاقسى كورەمىن. وسى جىلى مەن «سلاۆيان بازارىنا» مەيمان ءارى قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى رەتىندە بارامىن. بارلىق dears تاردى مەنىمەن بىرگە سول بايقاۋعا بارىپ قايتۋعا شاقىرامىن. كورىسكەنشە بەلارۋس! See you in July. See you dears in Belarus» ، - دەپ جازدى ينستاگرامداعى پاراقشاسىندا ءانشى.

ايتا كەتسەك، 2015 -جىلى ۆيتەبسكىدە وتكەن «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ءان فەستيۆالىندە باس جۇلدەنى يەلەنگەن بولاتىن.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى