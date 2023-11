عالىمدار قول ۇستاسۋدىڭ ماڭىزىن ايتتى

استانا. قازاقپارات - جۇپتار قول ۇستاسىپ جۇرسە، بۇل ولاردىڭ بويىنداعى اۋرۋدى باسەڭدەتىپ، مي بەلسەندىلىگىن ارتتىرادى. بۇل تۋرالى كولورادوداعى حايف جانە بوۋلدەر ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ عالىمدارى ايتىپ وتىر.

ماماندار جۇرگىزگەن زەرتتەۋدىڭ ناتيجەلەرى Proceedings of the National Academy of Sciences جۋرنالىندا جاريالاندى. زەرتتەۋ جەتەكشىسى پاۆەل گولدستايننىڭ ايتۋىنشا، ايەلى بوسانعاننان كەيىن ول ءتىپتى ءالسىز بولىپ قالعان. سوندىقتان عالىم ايەلىنە كومەكتەسۋ ءۇشىن وسىنداي زەرتتەۋ جۇرگىزىپ كورمەكشى بولعان ەكەن. «بۇل ايەلىمە اۋىر سوقتى، وعان قالاي كومەكتەسە الامىن دەپ ويلادىم. بىردە مەن ونىڭ قولىنان ۇستادىم. كومەكتەسكەن سياقتى. دەگەنمەن مۇنى زەرتحانادا تەكسەرىپ كورگىم كەلدى: ادامنىڭ بويىنداعى اۋرۋدى ونىڭ قولىن ۇستاۋ ارقىلى باسەڭدەتۋگە بولا ما، جوق پا»، - دەيدى مامان.

وسى ورايدا ساراپشىلار جاستارى 23-32 ارالىعىنداعى 22 جۇپقا زەرتتەۋ جۇرگىزدى. زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا قاراعاندا، جۇپتار ءبىر- بىرىمەن قول ۇستاسقان سوڭ ولاردىڭ دەرتتەرى% 34 عا ازايعان.

