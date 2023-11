قىتايدىڭ ەڭ باي ازاماتى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ونەرىنە قول سوعىپ، قوشەمەت كورسەتتى - كەسكىن

Repost from @zhongxindeying в Instagram: «Tonight.Zhejiang TV.《荆棘王冠》Part-2,This video is different from the previous version.❤️#dimash…» using @RepostRegramApp - Tonight.Zhejiang TV.《荆棘王冠》Part-2,This video is different from the previous version.❤️#dimash #dimashkudaibergen #thesingerdimash #singer #DQ #dears#ДимашҚұдайберген#ҰлықпанЖолдасов#thecrown

Публикация от Айған Сайлаубай(Арт-директор) (@aigan_zholdasova) Фев 18, 2018 в 9:31 PST