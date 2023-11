مۋزىكالىق تالعام جاسوسپىرىم كەزدە قالىپتاسادى

استانا. قازاقپارات - The New York Times گازەتى جۇرگىزگەن تاجىريبە ناتيجەسى بويىنشا، ادامنىڭ مۋزىكالىق تالعامى جاسوسپىرىم كەزىندە قالىپتاسادى ەكەن.

تالداۋ بارىسىندا Spotify قىزمەتى ۇسىنعان دەرەكتەر پايدالانىلدى. ەرلەر ءۇشىن مۋزىكالىق تالعام قالىپتاسۋىنىڭ ەڭ ماڭىزدى كەزەڭى 13 جاستان 16 جاسقا دەيىنگى ارالىقتى قۇرايدى. ورتاشا العاندا، ولاردىڭ سۇيىكتى ءانى ادەتتە 14 جاسىندا تىڭداعان ترەكتەرىنىڭ ءبىرى بولادى. ال، ايەلدەر ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى كەزەڭ 11 جاس پەن 14 جاس ارالىعىنداعى ۋاقىت جانە ءبىر قىزىعى، ولاردىڭ سۇيىكتى اندەرى 13 جاسىندا تىڭداعان تاسپالارىنان قالعان كومپوزيتسيالار بولىپ شىقتى. بۇل زەرتتەۋ بالالىق شاقتا تىڭدالعان اۋەندەردىڭ ەرلەرگە قاراعاندا ايەلدەردىڭ مۋزىكالىق تالعامىندا كوبىرەك ءىز قالدىرادى ەكەن. سونداي- اق، تالعام قالىپتاسۋىنىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى جىنىستىق ءپىسىپ- جەتىلۋدىڭ اياقتالۋىمەن سايكەس كەلەدى.



مىسالى، Radiohead توبىنىڭ Creep ءانى 38 جاستاعى ەر ادامدار اراسىندا كوپ تىڭدالادى. ول 1993 -جىلى شىققان، دەمەك و كەزدە تىڭدارماندار 14 جاستا بولعان. The Cure توبىنىڭ 1987 -جىلى شىققان Just Like The Heaven كومپوزيتسياسى قازىر قىرىق جاستاعى ايەلدەر اراسىندا تانىمال. ءاننىڭ شىققان ساتىندە ولار 11 جاستا ەدى.

Massaget.kz