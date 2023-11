استانا. قازاقپارات - عالىمدار قاتەرلى ىسىكتىڭ پايدا بولۋ سەبەبىن انىقتادى.

وسى تۋرالى دانيا جانە شوتلانديا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى Proceedings of the National Academy of Sciences جۋرنالىنا زەرتتەۋ ناتيجەسىن جاريالادى.

بۇل تۋرالى MedicalXpress جازدى، دەپ حابارلايدى Stan.kz.

زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قاتەرلى ىسىكتىڭ پايدا بولۋ سەبەبى: يممۋندىق جۇيەنىڭ قارتايۋىنان.

عالىمداردىڭ بۇل قورىتىندىسى اۋرۋدى ەمدەۋدىڭ جانە الدىن الۋدىڭ جاڭا جولدارىن ويلاپ تابۋعا كومەكتەسەدى.

قاتەرلى ىسىكتىڭ ءوسۋى ادام جاسىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنى بەلگىلى بولدى. ۋاقىت وتە كەلە بارلىق اقاۋلار د ن ق- دا جينالىپ، جاس ۇلعايعاندا اۋرۋ ءورشي تۇسەدى.

5 نەمەسە 6 مۋتاتسيادان كەيىن ونكولوگيالىق اۋرۋلار اسقىنادى.

زەرتتەۋشىلەر 18 دەن 70 جاسقا دەيىنگى ادامداردىڭ ەكى ميلليونعا جۋىق قاتەرلى ىسىك تۇرىنە تالداۋ جاسادى.

يممۋندىق جۇيەنىڭ قارتايۋىنىڭ باستى سەبەبى - تيمۋستىڭ (تريمۋس بەزىنىڭ) بۇزىلۋى - ت- جاسۋشالارىنىڭ ءپىسىپ جەتىلەتىن مۇشەسى. ءار 16 جىل سايىن ادامنىڭ تيمۋس كولەمى كىشىرەيەدى.