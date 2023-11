ەلباسى «نۇر وتان» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ جاڭا ءبىرىنشى ورىنباسارىن تانىستىردى

استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى «نۇر وتان» پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ بيۋرو وتىرىسىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى AkordaPress.

«نۇرسۇلتان نازاربايەۆ اتقارعان جۇمىسى ءۇشىن مۇحتار قۇل- مۇحاممەدكە العىس ايتىپ، پارتيا ءتوراعاسىنىڭ جاڭا ءبىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمبايەۆتى تانىستىردى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

اشىمبايەۆ ماۋلەن ساعاتحان ۇلى 1971 -جىلى الماتىدا تۋعان. ءال- فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ساياسي عىلىمدارىنىڭ كانديداتى.

ۋنيۆەرسيتەتتى بىتىرگەننەن سوڭ 1993-1994 - جىلدارى باسپاءسوز جانە بۇقارالىق اقپارات مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسىندە جۇمىس ىستەدى.

1994-1995 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى كەڭەس دەپۋتاتىنىڭ كومەكشىسى.

1995 -جىلعى ماۋسىم - قاراشا ارالىعىندا - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ كونسۋلتانتى.

1995-1999 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ساراپتاۋ جانە ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ باس ساراپشىسى، سەكتور مەڭگەرۋشىسى، وسى ورتالىق جەتەكشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

1999-2000 -جىلدارى - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ساراپتاۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.

2000-2002 -جىلدارى - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ساراپتاۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى.

2002-2005 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى.

2005-2006 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى.

2006-2011 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.

2012 - جىلعى اقپان - 2016 -جىلعى قاڭتار ارالىعىندا - V سايلانىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.

2016 -جىلعى 25 - ناۋرىزدان باستاپ Ⅵسايلانىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارعان بولاتىن.

«قۇرمەت» جانە «پاراسات» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان. 2003 -جىلى دجونس - حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق زەرتتەۋلەر مەكتەبىندە (ا ق ش) عىلىمي ستاجيروۆكادان ءوتتى.

2016 -جىلى تافتس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (Tufts University) جانىنداعى فلەتچەر اتىنداعى قۇقىق جانە ديپلوماتيا مەكتەبىن (The Fletcher School of Law and Diplomacy) ءبىتىرىپ، حالىقارالىق قاتىناستار ماگيسترى دارەجەسىن العان.

اعىلشىن ءتىلىن ەركىن مەڭگەرگەن.

ۇيلەنگەن، ءۇش بالاسى بار.