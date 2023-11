ادام سياقتى سويلەيتىن كيتتىڭ العاشقى ءتۇرى پايدا بولدى

استانا. قازاقپارات - انتيب پروۆينتسياسىندا ادام سياقتى سويلەيتىن قابىلەتى بار كيتتىڭ العاشقى ءتۇرى پايدا بولدى.

بۇل تۋرالى Baq.kz اقپارات اگەنتتىگى كوررەسپوندەنت.net سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

عالىمدار وعان سالەمدەسۋدى، ۇشكە دەيىن ساناۋدى، دىبىستار شىعارۋدى ۇيرەتكەن. Proceedings of the Royal Society B جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، ۆيكي ەسىمدى 14 جاسار ۇرعاشى كيت فرانسياداعى Marineland اكۆاريۋمىندا تۇرادى.

زەرتتەۋشىلەر ۆيكيدى دۇنيەگە كەلگەننەن باستاپ كيتتەردىڭ مىنەز- قۇلقىن تانۋىنا ارنالعان ءتۇرلى ەكپەريمەنتتەرگە تارتقان. باستاپقىدا ۆيكي قايتالاۋ كومانداسىن، سودان كەيىن، اعىلشىن تىلىندەگى (hello, bye-bye, one, two) سوزدەردى ايتىپ ۇيرەنگەن.

ۆيكي جاڭا ءسوزدى 17 رەت قايتالاعاننان كەيىن ۇيرەنەدى ەكەن.

ايتا كەتەيىك، كيتتەر ەستۋ دىبىستارىن سول قالپىندا جەتكىزە الاتىن جانۋارلاردىڭ بىرەگەيى بولىپ سانالادى.