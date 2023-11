استانادا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ءبىلىم كورمەسى اشىلدى

استانا. قازاقپارات - استاناداعى «Rixos» قوناق ۇيىندە «International Education Fair 2018» حالىقارالىق ءبىلىم كورمەسى اشىلدى. اتالعان شارا ورتالىق ازيا ايماعىندا ەڭ ءىرى ءبىلىم كورمەسى بولىپ سانالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بيىلعى كورمەگە 100-گە جۋىق وتاندىق جانە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى، ءتىل ۇيرەتۋ مەكتەپتەرى مەن ءبىلىم اگەنتتىكتەرى قاتىسۋدا. جوعارى وقۋ ورىندارى ىشىندە

Herit-Watt University, University of Glasgow, City University London, University of Manchester، Riga Technical University, University of Latvia, Istanbul Aidyn University, Michigan State University, Ankara University, Oregon State University, Columbia University, New York Film Academy, University of California, The George Washington University, Bozok University, Bremen Universities, Shanghai International Studies University, University of Nicosia, Universite Sorbonne, Giresun University

جانە تاعى باسقا الەمگە تانىمال ۋنيۆەرسيتتەر بار.

كورمەنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ءبىلىم سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ، شەتەلدەگى ستيپەنديالىق باعدارلامالار جايىندا حابار تاراتۋ، سونداي- اق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جوبالار بويىنشا ءوزارا تاجىريبە الماسۋ. وسىعان وراي، وتاندىق جانە شەتەلدىك ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى اراسىندا B2B- كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى. بۇدان بولەك، ستۋدەنت الماسۋ، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن دامىتۋ جانە قوس ديپلوم بويىنشا كەلىسىمشارتتار راسىمدەلەدى دەگەن جوسپار بار. ال ۋنيۆەرسيتەت ستۋدەنتتەرى مەن ماگيسترانتتارى شەتەلدەگى وقۋ باعدارلامالارى تۋرالى جان- جاقتى اقپارات الا الادى. بۇگىن كورمە كەشكى ساعات 18:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى. كورمە جۇمىسى ەرتەڭ دە جالعاسادا.

ايتا كەتەيىك، كورمەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ سالتاناتىنا ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى ەرلان ساعاديەۆ، ۆەنگريا مەن فرانسيا ەلشىلەرى قاتىستى. سول جەردە فرانسيا ەلشىسى فيليپپ مارتينە «اباي- ۆەرن» اتتى جاڭا ستيپەنديالىق باعدارلامانىڭ باستالعانىن ايتتى.

اۆتور: ارمان اسقاروۆ