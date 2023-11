​بيىل الەۋمەتتىك جەلىدە ەڭ كوپ قارالعان ۇزدىك ۆيدەولار - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - YouTube اكىمشىلىگى بيىلعى جىلى ەڭ كوپ قارالعان ۇزدىك ۆيدەولاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.

مۋزىكالىق ۆيدەوروليكتەر اراسىندا Despacito بەينەبايانى كوش باستاعان. ەكىنشى ورىندى Shape of You بەينەبايانى ەنشىلەسە، ۇشتىكتى Mi Gente ۆيدەوروليگى تۇيىندەگەن.















توپ - 10:

4. Maluma - Felices los 4

5. BRuno Mars - That's What I Like

6. Chris Jeday - Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcلngel

7. El Amante - Nicky Jam

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj جانە Ty Dolla $ign)

9. DJ Khaled - ى'm the One ft. Justin Bieber، Quavo, Chance the Rapper، Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - Sْbeme la Radio ft. Descemer Bueno, Zion







دەرەككوز: كوررەسپوندەنت