ديماش قۇدايبەرگەن گولليۆۋد ماراپاتىن يەلەندى

استانا. قازاقپارات - قىتايداعى «I'm a singer» جوباسىنا قاتىسىپ، تانىمالدىققا يە بولعان قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن كەزەكتى ماراپاتىنا يە بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ديماش ورىنداعان «Moonlight over the Sea» ءانى ا ق ش- تا وتكەن

HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS ماراپات كەشىندە «ۇزدىك ساۋندترەك» اتالىمى بويىنشا جەڭىسكە جەتكەن.

«قۇرمەتتى، مەنىڭ تىڭدارماندارىم! قۋانىشتى حابارىممەن سىزدەردى قۋانتۋعا اسىقپىن. بۇگىن امەريكادا گولليۆۋدتا «HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS» ماراپاتتاۋ كەشىندە «Moonlight over the Sea» اتتى ءانىم ۇزدىك ساۋندترەك نوميناتسياسى بويىنشا جەڭىسكە جەتتى. كومپوزيتور Thomas Parisch مىرزانى، وسى جوباعا اتسالىسقان امەريكالىق ارىپتەستەرىمدى، ءوز كوماندامدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! تىلەۋلەس اعايىنعا بارشا جەرلەستەرىمە، وسى ۋاقىتقا دەيىن مەنىمەن بىرگە بولعان تىڭدارماندارىما ۇلكەن العىس بىلدىرەمىن»، - دەپ جازدى ءانشى ينستاگرامداعى پاراقشاسىنا.

ايتا كەتەيىك، تاۋەلسىزدىك كۇنى ديماش ءوزىنىڭ الەمدىك تۋرنەسىنە اتتانادى. ءانشىنىڭ الەمگە جاساعان العاشقى ءان ساپارى قىتايدىڭ چاڭشا قالاسىندا 16 - جەلتوقسان كۇنى باستالادى جانە قاڭتار ايىندا وزگە مەملەكەتتەردە جالعاسىن تابادى. بيلەتتەر 20 - قاراشادان باستاپ رەسمي تۇردە ساتىلىمعا شىعارىلادى.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى