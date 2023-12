اتاقتى ءانشى «جىل ايەلى» اتاندى

استانا. قازاقپارات - امەريكالىق ءانشى سەلەنا گومەس Billboard جۋرنالىنىڭ تۇجىرىمى بويىنشا «جىل ايەلى» اتاندى.

بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى باسىلىمنىڭ سايتىندا حابارلاندى.

«سەلەنا مۋزىكالىق چارتتاردىڭ ەڭ جوعارى جاعىندا كورىنىپ قانا قويماي، ۇنەمى جاس ايەلدەردى جىگەرلەندىرىپ ءجۇر. ءبىز وعان «جىل ايەلى» اتاعىن بەرگەنىمىزگە قۋانىشتىمىز»، - دەپ كەلتىرەدى جۋرنال The Hollywood Reporter - Billboard Media باسشىسى دجون اماتونىڭ ءسوزىن.

وتكەن جىلى بۇل سىيلىققا مادوننا يە بولعان ەدى. باسىلىم اتاپ وتكەندەي، سىيلىقتى ماراپاتتاۋ 30- قاراشادا لوس-اندجەلەستە جىل سايىن وتكىزىلەتىن Billboard Women in Music ماراپاتتاۋ راسىمىندە ۇسىنىلادى.

سەلەنا گومەس ءوز مانسابىن 2002-جىلى اكتريسا رەتىندە باستاعان، بىرنەشە ديسنەي مۋلتفيلمدەرىن دىبىستاۋعا اتسالىسىپ، سەريالدارعا تۇسكەن. 2009-جىلى Selena Gomez ءوزىنىڭ the Scene توبىمەن بىرگە Kiss and Tell دەبيۋتتىك البومىن شىعاردى.