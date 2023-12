ءۇندىستاندا فۋتبول كومانداسى تورەشىنى قۋىپ ءجۇرىپ سابادى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - ءۇندىستاندا اۋەسقوي كوماندالار اراسىنداعى چەمپيونات اياسىندا وتكەن ماتچ كەزىندە كوماندالاردىڭ ءبىرىنىڭ ويىنشىسى باس تورەشى مەن قاپتالداعى اربيترلارعا شابۋىل جاساعان.

وقيعانىڭ ۆيدەوسىن سپورت جۋرناليسى شادجي پرابحاكاران تۆيتتەردەگى اككاۋنتىندا جاريالادى.

كەزدەسۋ كەزىندە فۋتبولشىلار اربيترمەن جانە ونىڭ كومەكشىلەرمەن توبەلەسكەن.

ويىنشىلاردىڭ ءبىرى باس تورەشىنى ىشىنەن تەپتى. «بۇل ادامدار مۇنداي ادەمى ويىندى ويناۋعا لايىق ەمەس»، - دەپ جازدى جۋرناليست الەۋمەتتىك جەلىگە.

These players doesn't deserve to play the beautiful game. pic.twitter.com/2Lltw4yulI