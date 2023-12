بوزبالا كەزدەگى «قورقىنىشتى فوتوسىن» جاريالاعان ديماش جۇرتتى كۇلدىردى

استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن 15 جاستاعى سۋرەتىن جاريالاپ، تىڭدارماندارىن كۇلكىگە قارىق قىلدى.

الايدا جەلىدەگىلەر ديماشتىڭ سۋرەتىنە ەمەس، ونىڭ اتالعان سۋرەتكە «قورقىنىشتى فوتو» دەپ باعا بەرگەنىنە كۇلدى.

«جاتار الدىندا ءبىر قورقىنىشتى فوتو. حالىقارالىق «زۆونكيە گولوسا بايكونۋرا» بايقاۋىنداعى 15 جاسار ديماش»، - دەپ جازدى ديماش.

جەلى وقىرماندارى ديماشتىڭ قاي كەزدە دە سىمباتتى بولعانىن جازۋدا. بۇل رەتتە نازارلارىڭىزعا ديماشتىڭ شەتەلدىك جانكۇيەرلەرىنىڭ پىكىرلەرىن بەرۋدى ءجون كورىپ وتىرمىز.

«Cute» (سۇيكىمدى)، «Dimash so handsome» (ديماش سونداي سىمباتتىسىڭ)، "You were so slim" (بويشاڭ ەكەنسىڭ)، «اmazing voice, beautiful face, charming boy... CC، how could I fall in love with you؟ I don't know...you know؟» (عاجاپ داۋىس، ادەمى بەت- الپەت، تارتىمدى جىگىت. ءسىزدى قالاي جىگىتىم ەتسەم بولادى؟ مەن بىلمەيمىن، مۇمكىن سەن بىلەرسىڭ)، "You've always been handsome since childhood!" (سەن بالا كەزىڭنەن سۇيكىمدىسىڭ)، - دەپ جازدى شەتەلدىك فاناتتار.