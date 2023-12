قازاقستان قىتايعا كوكونىس جانە زىعىر مايىن ەكسپورتتايتىن بولدى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى اسقار مىرزاحمەتوۆ قىتايلىق Grand China Business Management LTD. , CO. جانە China SDIC International Trade Co.، Ltd وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

بۇل تۋرالى ق ر ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلايدى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان ەكسپورتتايتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ كولەمىن ۇلعايتۋ، سونىڭ ىشىندە كوكونىس جانە زىعىر مايىن ەكسپورتتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. اتاپ ايتقاندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن قىتايلىق ارىپتەستەر قازاقستانداعى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ. ماسەلەسىن قىتايلىق تالاپتار مەن جەڭىلدىكتەرگە سايكەس كەلەتىن مايلار ءوندىرىسى ءۇشىن ازىرلەيدى. سونداي- اق، ءوزارا ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋ ماقساتىندا «قازاگرو» ا ق مەن «ازىق- تۇلىك كورپوراتسياسى» ا ق قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.