قالجىراعان جاپونيالىقتاردىڭ كوشە-كوشەدە ۇيىقتاي كەتكەن بەينەلەرى - فوتو

استانا. قازاقپارات - ەڭبەكسۇيگىش جاپونيالىقتار جۇمىستان شارشاعان كەزدە ۇيلەرىنە جەتۋگە دە شاماسى كەلمەي كوشەدە ۇيىقتاپ قالادى.

فوتوگراف ەدريان ستوري توكيو كوشەلەرىندەگى سونداي كادرلاردى ءتۇسىرىپ كەلگەن.

كەز- كەلگەن مەملەكەتتە مەترو، ورىندىق نەمەسە باسقا دا قوعامدىق ورىنداردا ۇيىقتاپ جاتقان ادامدى القاش، ناشاقور نەمەسە قاڭعىباس دەپ قابىلدايدى. ءبىراق، توكيوداعى ءدال سولاي ۇيىقتاپ جاتقان ادامداردىڭ كيىمدەرى ءتاۋىر، قولدارىندا پورتفەل. ولار 12 ساعاتتىق جۇمىستان كەيىن ۇيلەرىنە جەتۋگە شاماسى كەلمەي قالعان جاپوندىقتار.

توكيودا ءبىراز ۋاقىت ءومىر سۇرگەن فوتوگراف الەمنىڭ وزگە دە بىرنەشە ەلىنە اياق باسقان.

ول جاپونيا استاناسىندا تۇرۋ ارقىلى كەشكىلىك بۇل قالانىڭ ۇيقىشىلار پاتشالىعىنا اينالاتىنىن بايقاعان.

مەترو مەن ساياباقتاردا، گازون مەن اعاش جانىندا ۇيىقتاي كەتكەن ادامدار توكيولىقتار ءۇشىن ءتىپتى دە تاڭسىق كورىنىس ەمەس.

ءوزىنىڭ ۇيىقتاپ جاتقان جاپونيالىقتار تۋرالى سەرياسىن "Let the poets cry themselves to sleep" اۆتور دەپ اتاعان.