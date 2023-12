ديماش ماراپاتىن ايمان مۇساحوجايەۆاعا سىيلادى

استانا. قازاقپارات - كەشە عانا قىتايدان قازاقستانعا ورالعان ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن، حالىقارالىق «ەۆرازيا» كينوفەستيۆالىنىڭ قوناعى بولدى.

بۇل تۋرالى Sputnik قازاقستان حابارلايدى.

ول قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ وتكەندە دە، ساحنادا "All by myself" ءانىن ورىنداعان كەزدە دە جانكۇيەرلەردىڭ وعان دەگەن قوشەمەتى تولاستاعان جوق.

«ءوز وتانىڭداعى قوشەمەت مۇلدەم بولەك»، - دەيدى ءانشى. سونداي-اق، ءانشى ءوز سىيلىعىن ۇستازىنا تابىستادى.

«جاقىندا العان ماراپاتىمدى ءبىزدىڭ رەكتورىمىز، الەم ءارتىسى ايمان مۇساحوجايەۆاعا تابىستايمىن»، ع - دەدى ديماش تىڭدارماندار الدىندا تۇرىپ.

ال كەيىن ول «دۋدارايدى» ورىنداعان كەزدە زال قوسىلا شىرقادى. ال ودان سوڭ تىكەلەرىنەن تىك تۇرىپ شاپالاق سوقتى. بۇعان دەيىن ديماشتىڭ الەمدەگى ەڭ ۇلكەن مۋزىكالىق ماراپاتتاردىڭ ءبىرىن ەنشىلەگەنىن حابارلاعان ەدىك.